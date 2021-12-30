彰化大佛整修延宕1年多終於發包 過年後擇日開工

彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程停擺1年多，彰化縣府與監造及營造單位皆解約，經新監造單位重新檢討規畫設計圖等，工程採購重新發包，終於在今年12月23日決標，決標金額為2680萬元，預計明年農曆春節過後擇日舉辦開工典禮，施作工期為300日曆天。

彰化地標八卦山大佛年久失修，漏水、油漆剝落，縣府爭取中央補助斥資3100萬元辦理修復計畫，但修復工程一波三折，歷經九次流標終於發包，2020年3月初開工後，營造廠商和監造單位雙方因為施工架問題談不攏導致工程停擺，監造與營造單位今年都重新招標。

文化局指出，今年9月28日委託專業建築師協助檢討原規畫設計圖說、施工說明書等，經監造單位協助檢視，已針對假設工程的施工架數量疑義，重新計算並補充設計詳圖於圖說，也重新檢討各施工材料規範，提出合於規定的施工說明書，決標金額比上一次的2850萬元低。

今年是八卦山大佛落成60周年紀念，原計畫修復工程可在今年完成，卻因工程糾紛停擺，修復案回到原點，若年底前修復工程沒順利發包，文化部補助金費恐被收回去，縣府文化局積極辦理。

彰化縣府文化局長張雀芬說，去年開工後舊的施工廠商提出施工架的問題，但當時的監造單位消極處理，多次開工作協調會不肯說明細部內容，台中結構技師公會也認為施工架應重新估算，文化局評估監造單位無心本工程，今年2月解除契約，監造單位不服曾向法院提出工程金額假處分，最後法官駁回確定。

張雀芬表示，文化局依程序重啟修復工程招標，產生新的監造單位，修改業界認為可行的書圖內容再辦理工程標作業，接下來營建廠商會按圖施作，翻新大佛外觀。