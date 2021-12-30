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台中大甲溪北岸高灘地遭沖刷 民代爭取經費培厚高灘地

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲溪北岸高灘地遭沖刷恐衝擊提防，市議員施志昌爭取經費培厚高灘地，今天和相關單位到場會勘。圖／市議員施志昌提供
台中市大甲溪北岸高灘地遭沖刷恐衝擊提防，市議員施志昌爭取經費培厚高灘地，今天和相關單位到場會勘。圖／市議員施志昌提供

台中市大甲溪大安區段溪流沖刷北岸導致高灘地割蝕，恐衝擊堤防，台中市議員施志昌今天邀相關單位會勘，台中市水利局承諾會投入一億進行疏濬，將疏濬土方收入再投入700萬元，進行高灘地培厚與邊坡工程。

施志昌今天邀集經濟部水利署第三河川局、台中市政府水利局與東安里長黃益清等人到現場會勘，施志昌表示，近來農民陳情，大甲溪大安區段溪流不斷沖刷北岸高灘地，造成高灘地割蝕，農民擔心衝擊六塊厝堤防與周遭農田，他要求水利局盡快進行河心導正，避免割蝕近一步擴大，並希望水利局也能進行高灘地培厚與邊坡工程以修復與加強遭侵蝕的部分。

水利局表示，由於颱風侵害，導致大量泥沙堵塞河道，使河流流向衝向大甲溪大安區段溪北岸，水利局會先投入一億元進行疏濬河心導正，而疏濬預計將清出50萬立方公尺的砂石土方，預計可創造一億5000萬的收入，水利局會再投入700百萬，為北岸400公尺的範圍進行高灘地培厚與邊坡修復與加強之工程，預計明年3月進場施工，5月初完工。

台中市大甲溪北岸高灘地遭沖刷恐衝擊提防，市議員施志昌爭取經費培厚高灘地，今天和相關單位到場會勘。圖／市議員施志昌提供
台中市大甲溪北岸高灘地遭沖刷恐衝擊提防，市議員施志昌爭取經費培厚高灘地，今天和相關單位到場會勘。圖／市議員施志昌提供

水利局 台中市

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