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台中歷史建築舊大安溪橋修復完工 搭新橋串聯山海線

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
舊大安溪橋南岸橋墩。圖／中市府文化局提供
舊大安溪橋南岸橋墩。圖／中市府文化局提供

台中市大甲區具有百年歷史的「舊大安溪橋」，歷經3年半修復工程，今年8月完工，後續將由台中市觀光旅遊局新設橋體連接工程，串連山海線的觀光自行車道，成為海線地區追火車打卡、遠眺火焰山、鐵砧山欣賞夕陽的新興據點。

文化局指出，歷史建築「舊大安溪橋」位於大甲區台一線上，興築於日治昭和時期，橋長約916公尺，橋體跨越台中市與苗栗縣界的大安溪，為鐵路與公路共構的橋樑。其中鐵路橋部分，興築於1920年，公路橋則建於1934年。

舊大安溪橋自日治時期即為台灣南北縱貫交通扮演重要角色，至1975年於下游興建新大安溪橋，台一線自此改道，鐵路橋則1986年於上游興建新鐵路橋，至此舊大安溪橋卸下交通運輸承載責任，走入歷史成為廢線。

文化局表示，由於橋體結構長期缺乏維護，在水流沖刷及自然因素影響下劣化損壞，於2004年七二水災沖毀橋墩，形成南、北岸橋體斷橋。該橋雖已不再肩負實際交通功能，但因見證日治時期橋樑工程技術，在橋樑工程技術史上具有研究價值，且橋墩構造兼富藝術美感，2006年9月27日公告登錄為歷史建築，並於2016年8月爭取到中央補助款5750萬元，加上市府預算5750萬元，合計1億1500萬元進行橋體結構修復。

修復工程2017年底開工，修復重點以橋體結構修復為主，針對橋墩、橋基、橋台等處進行鋼鈑樑水刀除鏽上漆(含鉚釘焊補處理)、橋面鈑、橋面瀝青、護欄、砌石損壞修復等，同時利用南、北橋地勢增設再利用休憩平台，今年8月12日完成修復。

文化局表示，舊大安溪橋修復完工後，還需進行新設橋體連接工程，未來完成搭接新橋串連成觀光自行車道後，民眾將可近距離欣賞由日人引進橋樑(石工橋)工程技術及鈑桁橋結構特色。

南岸休憩平台。圖／中市府文化局提供
南岸休憩平台。圖／中市府文化局提供

歷史建築 文化局

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