影／大雅十四張圳及十三寮水環境工程動土明年7月完工

台中市大雅區十四張圳第二期及十三寮排水沿線原為一片未整理的荒廢土地，經地方民代、市府全力支持下，獲經濟部水利署補助2500萬元、市府自籌2700萬元，共計5200萬元經費進行水環境改善，預計明年7月完工。市長盧秀燕今出席開工動土，樂見十四張圳第二期及十三寮綠地完成後，提供民眾更多休憩空間。

台中市大雅區公所今(29)日舉行十四張圳及十三寮水環境活化改善工程開工典禮，盧秀燕表示，台中市推動美樂地計畫，目前修建與興建達109個公園，正持續推動中。

盧強調，大雅區長期以來公園綠地不足，現場一一唱名感謝，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森爭取經費，農田水利署無償提供水利地給地方進行綠地活化，提供民眾景觀遊憩空間，預計半年後完工。

民政局指出，十四張圳第二期工程範圍從大雅區仁和路至神林南路，完工後將可串連一、二期步道，成為長度達800米的水岸步道，沿線並保留既有喬木增加綠帶，同時規劃透水步道涵養水源，還有沙坑、體健設施、展演平台及夜間照明等設施，結合周遭農田及十四張圳水道，打造民眾優質親水休憩空間。

十三寮排水周邊環境設施強化改善工程範圍為大雅區十三寮排水沿線(中和橋至振興六路區段)，完工後將有一座跨越十三寮排水兩岸的麥香人行跨橋，串聯兩岸約1公頃的綠地，同時保留既有植栽，增加綠地面積並預留滯洪空間。