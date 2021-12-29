影／大雅十四張圳及十三寮水環境工程動土明年7月完工
台中市大雅區十四張圳第二期及十三寮排水沿線原為一片未整理的荒廢土地，經地方民代、市府全力支持下，獲經濟部水利署補助2500萬元、市府自籌2700萬元，共計5200萬元經費進行水環境改善，預計明年7月完工。市長盧秀燕今出席開工動土，樂見十四張圳第二期及十三寮綠地完成後，提供民眾更多休憩空間。
台中市大雅區公所今(29)日舉行十四張圳及十三寮水環境活化改善工程開工典禮，盧秀燕表示，台中市推動美樂地計畫，目前修建與興建達109個公園，正持續推動中。
盧強調，大雅區長期以來公園綠地不足，現場一一唱名感謝，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森爭取經費，農田水利署無償提供水利地給地方進行綠地活化，提供民眾景觀遊憩空間，預計半年後完工。
民政局指出，十四張圳第二期工程範圍從大雅區仁和路至神林南路，完工後將可串連一、二期步道，成為長度達800米的水岸步道，沿線並保留既有喬木增加綠帶，同時規劃透水步道涵養水源，還有沙坑、體健設施、展演平台及夜間照明等設施，結合周遭農田及十四張圳水道，打造民眾優質親水休憩空間。
十三寮排水周邊環境設施強化改善工程範圍為大雅區十三寮排水沿線(中和橋至振興六路區段)，完工後將有一座跨越十三寮排水兩岸的麥香人行跨橋，串聯兩岸約1公頃的綠地，同時保留既有植栽，增加綠地面積並預留滯洪空間。
大雅區長李修齊表示，十四張圳水岸公園第一期工程打造的河岸步道，自去年11月中完工啟用後，已成為大雅區的熱門休憩景點；而十三寮排水周邊綠美化工程打造出的綠地面積，自107年7月底完工後，已成為大雅區的重要休憩處所，但東岸部分有大片荒地未整治，且西岸尚有需改進地方，感謝市府、中央及當地民代促成，一同打造多功能優質活動空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言