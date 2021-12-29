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竹山秀傳改制醫療社團法人 心導管中心救命逾200人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山秀傳醫院建構心導管中心，成為繼草屯佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院、部立南投醫院之後的第5家。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院建構心導管中心，成為繼草屯佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院、部立南投醫院之後的第5家。記者黑中亮／攝影

歷經15年的努力，竹山秀傳醫院以辦喜事的心情，宣布改制為竹山秀傳醫療社團法人，強調未來將從合夥股東制，改為董事會制，以永續經營為目標，不僅大投資打造心導管室，在短短數月救命已逾200人，未來計畫建置腫瘤大樓及長照大樓，統整鄰近社區的長照資源，啟動新一代的照顧模式，縣長林明溱更預祝竹秀早日升格區域教學醫院，守護南投縣鄉親的健康。

院長謝輝龍指出，竹山秀傳醫院改制後，將以嶄新風貌提供更高品質及暖心的醫療服務，持續守護鄉親們的身體健康，特別是今年5月初耗資新台幣3000萬引進最先進的數位心導管機，至今已幫助212名病友，更將其中40位從鬼門關搶救回來，尤其還有3位是到院已無呼吸心跳的狀況，竹秀心導管室專業醫護團隊24小時全年無休的守護民眾健康，堪稱是可跟閻羅王搶人。

竹山秀傳醫院表示，過去醫院是合夥股東制，所有院方的重大決策都必須全體股東同意後，才能進一步運作，改制後醫院的董事會制運作將更為流暢；包括未來整體擴建及設備擴充都是努力的方向，考量再過不久台灣將邁入超高齡社會，未來醫療社團法人化後，不只有意新建長照大樓，打造溫馨、有深度及高齡友善的照顧服務，也針對縣內最缺的腫瘤病患，將新建腫瘤醫療大樓，投注更精實的醫護團隊與設備。

縣長林明溱說，竹山秀傳醫院長期守護南投縣尤其是濁水溪線鄉鎮民眾的健康，預祝竹秀能很快升格區域醫院，同時也呼籲民眾多運動保持身心健康，更要把握機會完成兩劑新冠肺炎疫苗的接種，讓新冠疫情的威脅減到最低。

竹山秀傳醫院建構完成心導管中心，成為繼草屯佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院、部立南投醫院之後，南投縣第5家心導管中心，提供急性心肌梗塞病患，維持24小時心導管室運作，在縣內就能即時有效治療，補足南投縣內無大型醫學中心或重度級急救醫院不足，減少傷病患轉診。

以辦喜事的心情，南投縣長林明溱宣布改制為竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院。圖／南投縣政府提供
以辦喜事的心情，南投縣長林明溱宣布改制為竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院。圖／南投縣政府提供
竹山秀傳醫院建構心導管中心，成為繼草屯佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院、部立南投醫院之後的第5家。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院建構心導管中心，成為繼草屯佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院、部立南投醫院之後的第5家。記者黑中亮／攝影
以辦喜事的心情，南投縣長林明溱宣布改制為竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院。圖／南投縣政府提供
以辦喜事的心情，南投縣長林明溱宣布改制為竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院。圖／南投縣政府提供

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