台中坪林圖書館重建啟用 閱覽位翻倍達160個

台中市太平區坪林圖書館耐震補強及室內設計裝修工程完工，除了空間由一樓擴增至二樓，可使用的圖書館面積也由490坪增加到710坪；民眾使用率最高的閱覽座位，則由80位增加至160位，有效改善過去館內閱讀空間不足、閱覽座位一位難求的情況。

市長盧秀燕今前往主持重新啟用典禮時指出，再過幾天就是111年，太平區快速發展，生活宜居建設好，人口從10萬增加至將近20萬，原坪林圖書館1樓不敷使用，市府編列1500萬元預算增建2樓，感謝市議員及在地里長支持，「閱讀是最棒的事情」新年前送上最有意義的文化禮物，繼續傳遞書香。

她說，她是六都唯一女市長，特別重視教育文化建設，相關預算在其任內達40%，也唯有教育文化投資才能讓一個城市永續發展，人民素質提高城市才會進步。除了圖書館，太平地區建設不斷，新高國小二期校舍也興建中，其他還有太平區市民大道第二期工程、太平國民暨兒童運動中心皆陸續推動，各項建設逐步到位。

文化局長陳佳君指出，台中市有三大親子館與圖書館共構，包括梧棲親子館、北屯兒童分館，還有今日重新開張的太平坪林圖書館，坪林圖書館前身為太平國中體育館，為呼應這段屬於太平人的回憶，此次增設的二樓空間特別融合閱讀與運動兩大元素，採立體錐形三角屋頂設計，塑造圖書屋意象。

透過大面窗設計導入戶外綠意，牆面以骨架搭設，並保留原始籃球場鋪面地板，用具歷史記憶的建築場館，設計符合青少年的想像空間，希望讓青年學子在這裡留下青春洋溢的閱讀記憶，感受到坪林圖書館的「青春閱讀讚」。

活動由太平國中精彩扯鈴表演揭開序幕，地方多位民代都前往觀禮，在地勤益里長馮耀祖感謝盧秀燕重視文化，讓更多鄉親受惠。