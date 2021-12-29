快訊

在台掛牌27年！中國人壽明天下市 強調「三不變」

缺糧怎麼辦？中國大囤糧導致國際陷危機？

好酷！彰化縣議會議事大廳 真的成了表演舞台

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議事大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議事大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞。圖／彰化縣議會提供

彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議會大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞，錯過的民眾沒有關係，1月8日、9日還有2場演出。

彰化縣議會與在地出身舞者、旅德17年的「聲舞團」創辦人吳思瑋老師合作，特別敞開大門，提供議會空間做為當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」的表演舞台，民主殿堂與現代舞蹈的對話與交流，讓成立70年的彰化縣議會，寫下獨一無二的議事錄。

「聲舞團」除為議事大廳架起起簡約俐落的舞台，議會人員埋首辦公的空間，打造藝文咖啡廳，精心的布置與藝術氛圍下，今夜不談政治，改以舞蹈、古典音樂和觀眾對話，拉近議會與藝術的距離，也提供愛好藝術者特別的體驗。

不過，縣議會指出，當「聲舞團」提出如此前衛的想法時，一度擔心外界觀感有些疑慮，但議長謝典林還是很願意支持藝文工作者的創意，讓議事廳跳脫日常固定的樣子，做出不一樣的改變。聖誕節假期初試啼聲，就吸引數百位喜愛藝文的民眾進場欣賞，令人驚豔。

議長謝典林說，很高興可以與「聲舞團」合作，完成這個別具創意的提案。議會是民意機關，每一位議員都代表著一部分人民的聲音，議事廳則是民意匯集的所在。在議事廳以音樂和舞蹈演繹溝通對話的過程，和議會「與民眾站在一起」的本質是一致的。

議長謝典林表示，縣議會位處卦山藝文特區核心，會持續而積極營造友善開放空間，並辦理各項藝文和體育活動，讓民意機關走入民眾日常生活。

環境劇場「一杯眾人的咖啡」1月8日、9日還有2場演出，「一杯眾人的咖啡」活動網頁連結https://www.facebook.com/szuweiwu.1234

彰化縣議會最近與藝術團體合作，除讓議事大廳變成表演舞台，議會空間也打造為打造藝文咖啡廳。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會最近與藝術團體合作，除讓議事大廳變成表演舞台，議會空間也打造為打造藝文咖啡廳。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議事大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議事大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議事大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議事大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議事大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議事大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞。圖／彰化縣議會提供

咖啡廳 舞團

延伸閱讀

大新竹、彰化縣拚升格 張麗善：拉雲嘉嘉作墊背不公平

多事之秋！彰化工廠大火 全面燃燒火光濃煙竄天際

彰化縣議長批體育班變資優班 縣府：依規定考核不放水

影／國小旁老三合院是毒工廠 主嫌曾種大麻年初才落網

相關新聞

影／國營事業回饋獨厚高雄？盧秀燕：21縣市有被剝奪感

高雄市壽山動物園改造工程，高市府被爆行文國營企業要求捐款，被質疑「不樂之捐」。高雄市長陳其邁今天說，國營事業回饋地方協助...

好酷！彰化縣議會議事大廳 真的成了表演舞台

彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議會大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動...

台中元旦升旗 林威助、楊勇緯領唱國歌

2022年元旦將至，台中市政府將舉行升旗典禮，邀請東奧「台中之光」柔道好手楊勇緯，以及今年度中職總冠軍球隊中信兄弟總教練...

潭情說愛你跨年晚會有交管 日月潭兩地煙火施放300秒

日月潭國家風景區今年「2022潭情說愛你」跨年晚會，隨著疫情逐漸受到控制，將在水社碼頭廣場舉行，晚會將有各式各樣的勁歌熱...

國發會春節後整修破損球場 中興新村運動環境升級

中興新村不少建築設備老舊，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天會勘，看到藍球場、網球場嚴重龜裂磨損，宣布國發會將編列2...

元旦連續假期 台中警針對這些路口交通疏導

110年12月31日至111年1月2日為元旦連續假期，預計12月30日北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及台中市重要道路車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。