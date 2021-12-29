好酷！彰化縣議會議事大廳 真的成了表演舞台

彰化縣議會最近與藝術團體合作，真的讓議會大廳變成表演舞台，在耶誕節3天連假，上演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，造成轟動，吸引數百喜愛藝文的民眾進場欣賞，錯過的民眾沒有關係，1月8日、9日還有2場演出。

彰化縣議會與在地出身舞者、旅德17年的「聲舞團」創辦人吳思瑋老師合作，特別敞開大門，提供議會空間做為當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」的表演舞台，民主殿堂與現代舞蹈的對話與交流，讓成立70年的彰化縣議會，寫下獨一無二的議事錄。

「聲舞團」除為議事大廳架起起簡約俐落的舞台，議會人員埋首辦公的空間，打造藝文咖啡廳，精心的布置與藝術氛圍下，今夜不談政治，改以舞蹈、古典音樂和觀眾對話，拉近議會與藝術的距離，也提供愛好藝術者特別的體驗。

不過，縣議會指出，當「聲舞團」提出如此前衛的想法時，一度擔心外界觀感有些疑慮，但議長謝典林還是很願意支持藝文工作者的創意，讓議事廳跳脫日常固定的樣子，做出不一樣的改變。聖誕節假期初試啼聲，就吸引數百位喜愛藝文的民眾進場欣賞，令人驚豔。

議長謝典林說，很高興可以與「聲舞團」合作，完成這個別具創意的提案。議會是民意機關，每一位議員都代表著一部分人民的聲音，議事廳則是民意匯集的所在。在議事廳以音樂和舞蹈演繹溝通對話的過程，和議會「與民眾站在一起」的本質是一致的。

議長謝典林表示，縣議會位處卦山藝文特區核心，會持續而積極營造友善開放空間，並辦理各項藝文和體育活動，讓民意機關走入民眾日常生活。