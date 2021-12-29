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台中元旦升旗 林威助、楊勇緯領唱國歌

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市升旗典禮，屆時現場將發送國旗口罩及小國旗。圖／台中市政府提供
台中市升旗典禮，屆時現場將發送國旗口罩及小國旗。圖／台中市政府提供

2022年元旦將至，台中市政府將舉行升旗典禮，邀請東奧「台中之光」柔道好手楊勇緯，以及今年度中職總冠軍球隊中信兄弟總教練林威助一同領唱國歌；同為台中人的中信兄弟投手吳哲源及陳柏豪，也將與台中女中儀隊學生共同擔任升旗手，並有國旗口罩及小國旗等限量發送，邀請民眾一同歡度元旦。

民政局長吳世瑋表示，今年元旦升旗典禮以「台中111幸福大升級」為主題，主視覺以台中各地標搭配飄揚旗面象徵台中幸福進行式，而數字111除象徵新的年度新的開始，更代表台中多項施政榮獲第一，備受各界肯定。

民政局指出，為展現台中的活力與青春，今年表演節目均邀請台中在地團隊參與演出，開場演出由具59年歷史的台中女中樂儀隊操槍表演揭開序幕；還有多次榮獲全國冠軍的在地舞團「街頭酷」帶來街舞表演；最後由獲得全國啦啦隊表演雙料冠軍的仁美國小啦啦隊，帶來活力滿滿演出，活動精彩可期。

民政局表示，元旦當日上午6時30分開始定點發放國旗口罩及小國旗，並限量發送3000個元旦宣導品「集水杯墊手機架」。民眾也可透過市長盧秀燕(https://m.facebook.com/LuShiowYen )及民政局(https://m.facebook.com/civilQ )臉書粉絲專頁觀看現場直播，同步感受現場熱鬧氛圍。

元旦 國旗 口罩

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