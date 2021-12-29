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撐不下去 彰化阿璋肉圓元旦起每顆漲5元

中央社 / 彰化29日電

受不了原物料上漲，彰化阿璋肉圓今天明年元旦起，每顆肉圓漲5元，售價50元，業者說，豬肉等多項原物料價格上漲，撐不下去。不過，部分彰化市及北斗鎮的肉圓店家，則考量不景氣，暫時選擇凍漲。

彰化阿璋肉圓貼出公告說要調漲價格，業者施明裕今天接受媒體聯訪時說，製作肉圓需要用到的地瓜粉、豬肉等原料，價格不斷上漲，不調漲價格撐不下去，將從明年元旦起漲價，1顆肉圓從新台幣45元漲到50元，龍骨髓湯等湯品也調漲5元，從40元漲到45元。

至於位在彰化火車站前的北門口肉圓，販賣的肉圓維持原價，1顆仍為50元；劉姓業者接受中央社記者訪問時說，豬肉等原物料價格雖上漲，考量上門客人都是年輕人和上班族，漲價對他們來說影響很大，為共體時艱，在還有利潤的前提下暫不漲價。

記者也打電話詢問彰化市阿三肉圓有無漲價計畫，業者也說暫時不考慮調價，干貝肉圓仍為100元，一般肉圓50元。

至於北斗鎮的肉圓店家，像是北斗肉圓生及廟口老范肉圓瑞也都選擇凍漲；記者電話詢問肉圓生等店家，業者說明，雖然原物料漲價，但考量到景氣不佳，暫時不漲價。

彰化阿璋肉圓是彰化市人氣肉圓店，小說家九把刀的電影「那些年，我們一起追的女孩」在此取景，讓阿璋肉圓聲名大噪，除阿璋肉圓之外，彰化市北門口肉圓、阿三肉圓以及北斗鎮的肉圓生等也都是人氣肉圓店，每當到了假日，許多外地來的遊客都會來到這些小吃店，品嘗美味的彰化肉圓。

肉圓 彰化 漲價

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