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中興新村籃球場舊損 蔡培慧促成修繕春節後開工

中央社 / 南投縣29日電

中興新村籃球場、網球場、公園遊憩設施老舊，尤其球場表層龜裂、磨損，球友容易滑倒，行政院中服執行長蔡培慧接獲反映，協助主管機關國發會爭取預算修繕，預計春節後開工。

南投市中興新村籃球場、網球場是居民運動重要場域，但室外場地常受日晒雨淋及民眾穿著非運動鞋入內活動等耗損因素，PU表層大面積損壞已久，一名湯姓居民今天告訴中央社記者，他在此打籃球數十年，場地很久未整修，打球容易滑倒，也未安裝防撞軟墊，部分燈光照射刺眼，因此希望主管機關改善，以造福球友。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、南投縣議員賴燕雪、國家發展委員會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴等人今天踏勘，吳文貴說，有關球場損壞、兒童遊憩器材更新，明年已分別編列新台幣250萬元、250萬元，農曆春節後陸續開工，預計民國111年5月完成。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，她推動中興新村活化不遺餘力，除持續有進展的國立中興大學分校設置案，也陸續爭取到中興新村人行步道、公園遊樂設施修繕經費，今天會勘確認球場表層嚴重龜裂磨損，國發會已編列250萬元針對籃球場與網球場共4處進行表層修繕。

蔡培慧說，行政院與國發會推動中興新村活化，北核心規劃中央部會三、四級機關進駐，中核心2000多戶宿舍可朝社會住宅、青創基地等構想討論，南核心較明確進展為中興大學進駐案，目前已討論到閒置土地及場館移撥階段，希望中興新村活化未來一步接一步到位。

蔡培慧、吳文貴也透露，研擬在中興新村內轆地區成立國家級植物園，未來透過園區整建、稀有植物收集、栽培與展示，可望吸引喜愛大自然、探索原生及稀有物種的遊客，兼具教育與保育功能。

中興新村 蔡培慧 行政院

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