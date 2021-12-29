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國發會春節後整修破損球場 中興新村運動環境升級

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中興會堂網球場、籃球場表層嚴重龜裂，蔡培慧表示將在春節過後動工改善，提供民眾更好的運動環境。圖／行政院中部聯合服務中心提供
中興會堂網球場、籃球場表層嚴重龜裂，蔡培慧表示將在春節過後動工改善，提供民眾更好的運動環境。圖／行政院中部聯合服務中心提供

中興新村不少建築設備老舊，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天會勘，看到藍球場、網球場嚴重龜裂磨損，宣布國發會將編列250萬元經費修繕，周邊4所公園遊戲設施也會一併改善；國發會也表示，將配合植物方舟計畫，規畫成立中部國家植物園區，讓中興新村運動休閒功能再升級。

中興新村面積242公頃，是台灣最具代表性的花園城市，具有良好工作生活環境與完善公共設施，1998年精省後人口流失，公共設施維護也成了難題，不少運動休閒設備多年未更換，讓居民相當惋惜。

蔡培慧、國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴與縣議員賴燕雪今天會勘中興會堂籃球場、網球場，蔡培慧說，中興新村環境極佳，是南投縣許多運動賽事及假日休閒活動的最佳選擇，目前中興新村活化除了持續推動中興大學設置分校，也陸續爭取人行步道及公園遊樂設施修繕經費。

吳文貴也說，將配合「植物方舟計畫」，在中興新村南側內轆規畫成立中部地區國家植物園，正展開園區規畫整建與稀有植物收集、栽培與展示，希望帶來喜愛大自然、探索原生物種及稀有物種的遊客。

賴燕雪說，她接到民眾陳情，中興新村運動場地因PU表面大面積損壞，球類運動移動速度快，常發生滑倒受傷的情況。許多民眾清晨或晚間運動，但照明不足，是安全的一大隱憂，透過行政院中辦協助，讓中興新村運動環境升級，也是給民眾最佳的新年禮物

中興新村自從精省以來缺乏經費維護，不少休閒設施老舊破損，蔡培慧表示將逐步修繕。圖／行政院中部聯合服務中心提供
中興新村自從精省以來缺乏經費維護，不少休閒設施老舊破損，蔡培慧表示將逐步修繕。圖／行政院中部聯合服務中心提供
中興新村自從精省以來缺乏經費維護，不少休閒設施老舊破損，蔡培慧表示將逐步修繕。圖／行政院中部聯合服務中心提供
中興新村自從精省以來缺乏經費維護，不少休閒設施老舊破損，蔡培慧表示將逐步修繕。圖／行政院中部聯合服務中心提供

中興新村 蔡培慧 行政院

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