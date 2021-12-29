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JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

麗寶樂園渡假區跨年晚會 中市警規劃交通疏導

中央社 / 台中29日電

迎接2022年，台中市麗寶樂園渡假區舉辦跨年晚會，因採自由入場，主辦單位未提供接駁車，適逢元旦假期，台中市大甲警分局規劃各項交通疏導措施，提醒用路人配合辦理。

麗寶樂園渡假區12月31日舉辦「2022麗寶跨年晚會」，於晚間10時開唱，咖啡糖賢齡擔任晚會主持，星光卡司包含「五堅情」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員大合體，歌手曹雅雯壓軸演出；倒數時刻有摩天輪「天空之夢」動畫秀，施放環狀璀璨煙火秀，迎接2022年。

大甲警分局今天發布新聞稿表示，往麗寶樂園行駛路線，國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段易壅塞回堵，建議民眾如由國道1號行駛，可在國道1號台中系統接國道4號，下國道4號神岡交流道接后神路、月眉東路1段至跨年活動會場。

行駛國道3號車輛，可在國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路1段到活動會場。離場時，亦可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家，避開車潮、節省時間。

活動會場停車部分，可將車停放麗寶樂園停車場，並應注意勿違規停放於周邊道路，將派員加強交通取締。

大甲警分局在晚會現場規劃設置機動派出所，另將加強周邊道路巡邏，分局長吳燕山提醒開車前來民眾，勿將貴重物品置於車內，減少財損風險，避免歹徒有機可乘。

國道 跨年晚會 麗寶樂園

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