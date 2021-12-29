元旦連續假期 台中警針對這些路口交通疏導
110年12月31日至111年1月2日為元旦連續假期，預計12月30日北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及台中市重要道路車流勢必湧現，假期最後一日(1月2日)將出現北上車潮，大雅警分局將針對重點時段及路段，規畫交通崗執行交通疏導勤務。
大雅警分局指出，元旦連續假期擬定相關交通疏導措施，規畫於重要道路、易壅塞路段(國道一號大雅交流道、台74線快速公路、台3線及台10線省道運輸路線等)和台鐵車站(栗林車站、潭子車站及頭家厝車站)，編排交通崗執行交通疏導工作，利用各重要路口監視器監控車流狀況，機動調派警力以維持交通順暢。
大雅警分局提醒，駕駛人行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序前進，並嚴禁於道路紅線違停、並排停車，以保持路口淨空，行經路口務必禮讓行人。
並呼籲民眾勿心存僥倖，遵守酒後不開車，開車不超速等原則，保障自己與他人生命財產安全，避免樂極生悲，造成無法彌補憾事，度過平安快樂的美好假期。
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