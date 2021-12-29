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喬好了！浴火後的彰化喬友大樓 過半所有權人同意都更

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府要求所有權人拆除，經邀請所有權人舉辦座談，過半同意參與都更。記者劉明岩／攝影
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府要求所有權人拆除，經邀請所有權人舉辦座談，過半同意參與都更。記者劉明岩／攝影

彰化市喬友大樓今年6月30日深夜大火釀成4死22傷，經縣府委請彰化縣建築師公會鑑定有危害公共安全疑慮，限令所有權人在一個月內提出拆除計畫，縣府昨天舉辦「喬友大樓都市更新座談會」，過半所有權人同意辦理都更，並籌組更新會，開啟土地再生新契機。

喬友大樓的土地及建物所有權人計113人，昨天出席「喬友大樓都市更新座談會」人數，出席人數52人，縣府提供喬友大樓重建的3種可行開發方案，分別是依商業區原地重建、危老重建及都市更新重建，提供參考。

其中，商業區規模原地重建和危老重建，均需100%的同意比率，整合困難度高，若以都市更新辦理重建，除能獲得原建築容積1.2倍的獎勵，為三種方案最高，且建物拆遷補償價值也可透過都更權利變換計算共同負擔，更能保障現有資產權益，還有同意比例門檻較低、商業大樓不用擬定安置計畫及減徵40％土地增值稅等優勢，因此喬友大樓深具都市更新重建優勢。

座談會現場，出席地主討論熱烈，除針對權利變換選配分回機制、建物估價制度及拆除方式等問題提出疑問，所有權人繳回意願書（含委託意願）共57份，會後也自主推選各樓層代表，召集成立都更籌備會，地主間整合意願強烈。

縣府建設處表示，會後隨即成立「喬友大樓都市更新」網路社群，藉由多元方式延續座談會討論熱度，目前群組人數已達50人。縣府再次重申協助喬友大樓重建與整合的決心，後續將再召開相關座談會進一步說明都市更新流程與作法，期盼與所有權人戮力同心，促進彰化火車站站前土地再利用。

浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府要求所有權人拆除，經邀請所有權人舉辦座談，過半同意參與都更。記者劉明岩／攝影
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府要求所有權人拆除，經邀請所有權人舉辦座談，過半同意參與都更。記者劉明岩／攝影
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府要求所有權人拆除，經邀請所有權人舉辦座談，過半同意參與都更。記者劉明岩／攝影
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府要求所有權人拆除，經邀請所有權人舉辦座談，過半同意參與都更。記者劉明岩／攝影

喬友大樓 都市更新

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