聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中「市政路延伸」徵收不公？ 建設局：專家審議嚴謹
台中市政路正在規劃延伸，市議員陳淑華今在市議會質疑，有地主反映市府明年編市政路延伸用地費6億2千萬元，徵收價格偏低，地價評定黑箱作業，指大智路開闢估價兩套標準。
市府建設局指出，委託估價師出具估價報告送地政局「協議價購審查會」通過後，由建設局辦理協議價購，地政局預審後送協議價購委員會審議，一切公開透明。委員會由學校教授、不動產公會及地政所等專業人士共同審查，審定價格也符合當地市價。
市議員曾朝榮、陳淑華表示，西屯區協和里、龍潭里等農業區居民，幾十年來歷經東海建校、台中工業區強徵民地、興建高速公路、環中路、高鐵等低價徵收土地。農地屢次遭政府徵收，民眾希望市府避免人民遭受損失，最低限度也要合理的市價徵收，免於家園財產損失。
陳淑華指出，市政路用地所有權人最大的質疑是，林佳龍時期市政路開闢估算49億元，為什麼在盧秀燕時期60米寬度市政路預算縮水成33億元？民眾就很擔心市府以低價徵用民地。
陳淑華也說，市府地上物補償的查估作業標準是採去年的標準。現在的營建物價較去年底漲幅大增，市府工程發包跟進調漲價格，但徵收土地地上物補償費卻遠遠低於現行價格，根本是兩套作業方式。
建設局強調，所有權人反映鄰近實價登錄交易較高案例，將請估價師重新評估，參考鄰近成交案例，若民眾仍對案例價格有疑義，也可協助提供。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言