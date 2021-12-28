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台中「市政路延伸」徵收不公？ 建設局：專家審議嚴謹

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府辦理市政路延伸，議員陳淑華指地主認為徵收價格不公，市府表示審議過程嚴謹。圖／陳淑華提供
台中市政府辦理市政路延伸，議員陳淑華指地主認為徵收價格不公，市府表示審議過程嚴謹。圖／陳淑華提供

台中市政路正在規劃延伸，市議員陳淑華今在市議會質疑，有地主反映市府明年編市政路延伸用地費6億2千萬元，徵收價格偏低，地價評定黑箱作業，指大智路開闢估價兩套標準。

市府建設局指出，委託估價師出具估價報告送地政局「協議價購審查會」通過後，由建設局辦理協議價購，地政局預審後送協議價購委員會審議，一切公開透明。委員會由學校教授、不動產公會及地政所等專業人士共同審查，審定價格也符合當地市價。

市議員曾朝榮、陳淑華表示，西屯區協和里、龍潭里等農業區居民，幾十年來歷經東海建校、台中工業區強徵民地、興建高速公路、環中路、高鐵等低價徵收土地。農地屢次遭政府徵收，民眾希望市府避免人民遭受損失，最低限度也要合理的市價徵收，免於家園財產損失。

陳淑華指出，市政路用地所有權人最大的質疑是，林佳龍時期市政路開闢估算49億元，為什麼在盧秀燕時期60米寬度市政路預算縮水成33億元？民眾就很擔心市府以低價徵用民地。

陳淑華也說，市府地上物補償的查估作業標準是採去年的標準。現在的營建物價較去年底漲幅大增，市府工程發包跟進調漲價格，但徵收土地地上物補償費卻遠遠低於現行價格，根本是兩套作業方式。

建設局強調，所有權人反映鄰近實價登錄交易較高案例，將請估價師重新評估，參考鄰近成交案例，若民眾仍對案例價格有疑義，也可協助提供。

高鐵 盧秀燕 林佳龍

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