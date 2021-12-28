南投馬烈霸部落明設疫苗站 強調絕不抓失聯移工

為提升偏遠山區民眾接種疫苗覆蓋率，並防堵可能的防疫破口，移民署中區事務大隊南投縣專勤隊與南投縣府衛生局合作，明天將在仁愛鄉力行村馬烈霸文化健康站開設臨時疫苗快打站，除方便部落居民施打疫苗，更鼓勵失聯外籍移工或逾期停（居）留外籍人士出面接種，強調絕對「不通報、不查處、不收費、不管制」。

中央流行疫為有效將逾期停（居）留外來人口納入我國防疫體系，推行「安心接種COVID-19 公費疫苗專案」，至明年元月底；且南投縣境多山，山域幅員遼闊且部落分散，交通機能也不佳，下山一趟舟車勞頓，有些山區居民因此尚未接種。

移民署中區事務大隊南投縣專勤隊為此與南投衛生局合作，將於明天（29日）上午10時至下午3時30分深入仁愛鄉馬烈霸文化站（力行村新望洋7號仁愛鄉）開設臨時施打站，方便居民就近接種，也鼓勵外籍移工踴躍接種疫苗。

南投專勤隊表示，為避免失聯移工或或逾期停（居）留外籍人士成為防疫破口，配中央政策秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」的原則，與各縣市衛生局及COVID-19疫苗合約醫療院所合作，該族群在專案期間均可安心出面接種疫苗。

而該隊透過「南投縣新住民同心關懷協會」轉介，在南投市特約診所接種疫苗，也與衛生局合作赴埔里大坪頂、竹山桶頭等地開辦臨時疫苗施打站，至今南投縣已施打504人，明天則將前往仁愛馬烈霸文化站開設臨時施打站。