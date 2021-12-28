台中火車站保存計畫範圍大 地方憂影響在地發展

文化部文化資產局進行「國定古蹟台中火車站保存計畫」，計畫劃定保存範圍達50公頃，範圍過大，地方憂心一旦實施將限建、限高，影響地方發展。文資局強調，劃定為「研究範圍與保存計畫範圍」，並非「古蹟保存區」，且規劃範圍面積僅8公頃，影響不大，請地方放心。

立委黃國書今舉辦「訂定國定古蹟台中火車站保存計畫」協調會，被劃入研究範圍的東區新庄里長洪宗毅、干城里張碧芝說，研究範圍與保存計畫範圍多達50公頃，面積廣大，擔憂未來恐限制保存區內的建築高度、顏色，影響地方發展。

交通部台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘說，台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案位於古蹟保存計畫範圍，2017年開放招標，但流標2次，2018年才由經典國際公司得標，目前已投入6億元開發，但研究範圍與保存計畫範圍太大，憂心未來開發條件增加，審議期恐延長，將增加招標公司財務及營運的困難。

文化部文資局強調，「研究範圍與保存計畫範圍」並非「古蹟保存區」，且計畫範圍為古蹟定著基地的車站專用區、前方廣場與道路，面積僅8公頃，並沒有多達50公頃，影響不大，請地方放心。

另經典國際公司擬開發的土地，台中市都發局表示，該開發案屬交通部台鐵局所辦理的BOT、OT案件，相關受限部份，仍請交通部台鐵局與文化部文資局充分溝通。文化部文資局副局長粘振裕說，依據文資法第38條，古蹟周邊的相鄰街廓開發，台中市府都發局必須會同文資局進行都市設計審議，文資局則會依法提出建議，最後審議結果仍尊重台中市政府決定。