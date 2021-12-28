快訊

原物料供應不及釀「薯條荒」 摩斯漢堡暫停販售部分產品

疑捲入詐領助理費 台南市議會副議長住院中遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中火車站保存計畫範圍大 地方憂影響在地發展

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
文化部文化資產局進行「國定古蹟台中火車站保存計畫」，計畫劃定保存範圍達50公頃，範圍過大，地方憂心一旦實施將限建、限高，影響地方發展。圖／文化部文資局提供
文化部文化資產局進行「國定古蹟台中火車站保存計畫」，計畫劃定保存範圍達50公頃，範圍過大，地方憂心一旦實施將限建、限高，影響地方發展。圖／文化部文資局提供

文化部文化資產局進行「國定古蹟台中火車站保存計畫」，計畫劃定保存範圍達50公頃，範圍過大，地方憂心一旦實施將限建、限高，影響地方發展。文資局強調，劃定為「研究範圍與保存計畫範圍」，並非「古蹟保存區」，且規劃範圍面積僅8公頃，影響不大，請地方放心。

立委黃國書今舉辦「訂定國定古蹟台中火車站保存計畫」協調會，被劃入研究範圍的東區新庄里長洪宗毅、干城里張碧芝說，研究範圍與保存計畫範圍多達50公頃，面積廣大，擔憂未來恐限制保存區內的建築高度、顏色，影響地方發展。

交通部台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘說，台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案位於古蹟保存計畫範圍，2017年開放招標，但流標2次，2018年才由經典國際公司得標，目前已投入6億元開發，但研究範圍與保存計畫範圍太大，憂心未來開發條件增加，審議期恐延長，將增加招標公司財務及營運的困難。

文化部文資局強調，「研究範圍與保存計畫範圍」並非「古蹟保存區」，且計畫範圍為古蹟定著基地的車站專用區、前方廣場與道路，面積僅8公頃，並沒有多達50公頃，影響不大，請地方放心。

另經典國際公司擬開發的土地，台中市都發局表示，該開發案屬交通部台鐵局所辦理的BOT、OT案件，相關受限部份，仍請交通部台鐵局與文化部文資局充分溝通。文化部文資局副局長粘振裕說，依據文資法第38條，古蹟周邊的相鄰街廓開發，台中市府都發局必須會同文資局進行都市設計審議，文資局則會依法提出建議，最後審議結果仍尊重台中市政府決定。

立委黃國書說，古蹟保存和地方發展及民眾權益須兼顧，很多在地居民反對古蹟，但有關單位若處理得當，古蹟保存不僅能保留在地文化歷史發展的記憶，也不會妨礙地方發展，甚至成為地方亮點。

立委黃國書昨舉辦「訂定國定古蹟台中火車站保存計畫」協調會。記者余采瀅／攝影
立委黃國書昨舉辦「訂定國定古蹟台中火車站保存計畫」協調會。記者余采瀅／攝影

國定古蹟 文化部 交通部

延伸閱讀

中華民國補教協會班特別獎 期立委黃國書「勇者無懼」

沒被政治耽誤！黃國書書法展今揭幕 蔡其昌羨慕人緣好

藍爆何欣純與林秉樞吃飯照 蔡其昌：不能證明什麼

台鐵高架下橋亂象多 黃國書：促地方與中央協力改善

相關新聞

南投馬烈霸部落明設疫苗站 強調絕不抓失聯移工

為提升偏遠山區民眾接種疫苗覆蓋率，並防堵可能的防疫破口，移民署中區事務大隊南投縣專勤隊與南投縣府衛生局合作，明天將在仁愛...

狗鹿追逐戰 彰化八卦山水鹿被狗追闖民宅監視器全都錄

八卦山近年來陸續出現水鹿族群，彰化縣花壇鄉八卦山昨天早上還出現水鹿直闖民宅，在屋主大聲喝斥下，水鹿立即掉頭逃離，縣府農業...

台中「市政路延伸」徵收不公？ 建設局：專家審議嚴謹

台中市政路正在規劃延伸，市議員陳淑華今在市議會質疑，有地主反映市府明年編市政路延伸用地費6億2千萬元，徵收價格偏低，地價...

台中火車站保存計畫範圍大 地方憂影響在地發展

文化部文化資產局進行「國定古蹟台中火車站保存計畫」，計畫劃定保存範圍達50公頃，範圍過大，地方憂心一旦實施將限建、限高，...

彰化春節清運時間出爐 除夕、初五全縣皆有清運

農曆春節前民眾大掃除垃圾多，彰化縣環保局今公布各鄉鎮市公所巨大垃圾收運及春節期間垃圾收運時間，提醒民眾提早安排清掃時間以...

龍井蚵寮遭訴須拆屋還地 自救會百人法院下跪陳情

台中市龍井區龍津里蚵寮地區有110戶居民已世居該處，超過百年，但無土地所有權，2018年間，溫姓地主提起拆屋還地之訴，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。