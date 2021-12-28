彰化春節清運時間出爐 除夕、初五全縣皆有清運

農曆春節前民眾大掃除垃圾多，彰化縣環保局今公布各鄉鎮市公所巨大垃圾收運及春節期間垃圾收運時間，提醒民眾提早安排清掃時間以分散清潔隊收運壓力，若有大型廢棄物或家具需清運，可連繫在地清潔隊提前安排清運，26個清潔隊在除夕當天都還有清運作業。

縣內五個公所清運大型家具受理登記免費到宅服務，芬園及花壇受理期間1月17日到26日、永靖1月17日到25日、埔心及溪湖1月17日到24日為時間。

彰化縣府環保局指出，此次春節連假長達9天，各鄉鎮市公所清潔隊都提早歸隊服務民眾，2月1日(初一)至2月2日(初二)全縣鄉鎮市皆停止清運，停止清運期間請民眾妥善打包做好分類，切勿將垃圾擺置屋外影響環境，2月3日（初三）大村鄉提前恢復清運、2月4日（初四）鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、埤頭鄉及二林鎮提前恢復清運，2月5日(初五)全縣鄉鎮市恢復清運。

環保局提醒民眾生活垃圾不可混入事業廢棄物且需要做好垃圾分類，平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，民眾配合清潔隊春節休假期間，須將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中。