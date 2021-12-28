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龍井蚵寮遭訴須拆屋還地 自救會百人法院下跪陳情

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
蚵寮土地正義自救會的百名成員，今天下午前往台中地院前拉白布條陳情，並在里長張坤雄帶領下，在媒體鏡頭前下跪。記者陳宏睿／攝影
蚵寮土地正義自救會的百名成員，今天下午前往台中地院前拉白布條陳情，並在里長張坤雄帶領下，在媒體鏡頭前下跪。記者陳宏睿／攝影

台中市龍井區龍津里蚵寮地區有110戶居民已世居該處，超過百年，但無土地所有權，2018年間，溫姓地主提起拆屋還地之訴，與居民對簿公堂，有多個案件同時在台中地院審理，因部分案件居民敗訴，今天下午，蚵寮土地正義自救會的百名成員，在台中地院前拉白布條陳情，並在里長張坤雄帶領下，在鏡頭前下跪，希望法官「高抬貴手」。

全案起因於台中市龍井區龍津段798、799、802、803地號等4筆土地，占地5700餘坪，分別由溫姓地主等人持有，土地上有從日據時代就世居於該處的百戶居民，但無土地所有權，僅有房屋所有權，其中溫姓地主在2018年間，對住戶提出拆屋還地的告訴，讓住戶措手不及，住戶在去年間，找地方民意代表、立委陳情，希望能有解決方案。

蚵寮土地正義自救會有上百名成員，今天下午3時許，前往台中地院前拉白布條陳情，寫上「誓死捍衛家園」、「法官不要當劊子手」、「滅我蚵寮庄良心何在」等字，並在龍津里張坤雄的帶領下，數次在媒體鏡頭前下跪，希望法官高抬貴手。

自救會曾姓成員表示，目前全案有多個訴訟案件在台中地院審理，其中部分敗訴，住戶需要拆屋還地，住戶不服都有上訴，今天是因有住戶要出庭，所以自救會成員就到場加油、打氣，也希望還沒判決的法官能夠協助住戶，讓全案圓滿落幕。

協助自救會的地政士林志仲說，蚵寮土地正義自救會的住戶，大多從日據時代已世居在該處超過百年，現在居民不懂法律訴訟，面臨拆屋還地的窘境，希望能站在弱勢族群的立場，讓居民得以「依時效取得地上權 」。

蚵寮土地正義自救會的百名成員，今天下午前往台中地院前拉白布條陳情，並在里長張坤雄帶領下，在媒體鏡頭前下跪。記者陳宏睿／攝影
蚵寮土地正義自救會的百名成員，今天下午前往台中地院前拉白布條陳情，並在里長張坤雄帶領下，在媒體鏡頭前下跪。記者陳宏睿／攝影

自救會 台中市

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