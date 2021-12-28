快訊

理專、行員涉盜領案！金管會開罰3銀行 金額達2000萬

高雄動物園改建 台電、中油、中鋼各出8千萬遭質疑

南投好食民宿認證增至65家 縣府力推優質吃住

中央社 / 南投縣28日電

南投縣政府今天指出，「好食民宿」認證標章獲響應，今年新增15家業者通過評審，另28家屆滿但通過複查延續認證，讓「好食民宿」達65家，歡迎國人體驗南投優質民宿與美食。

行銷及輔導觀光產業與在地農產結合、提高附加收益，南投縣政府、南投縣民宿觀光協會於公元2016年起推動「好食民宿」認證標章，今天在日月潭某家飯店舉辦年度授證典禮暨農特產媒合會，南投縣政府觀光處長陳志賢代表南投縣長林明溱頒給獲獎者，期許攜手提升品牌知名度。

陳志賢致詞時表示，觀光、農業是南投縣發展重點，透過「好食民宿」計畫有效建立農產通路，同時提高民宿業附加價值，縣府將持續行銷並輔導產業升級轉型，增加更多深度體驗遊程，例如與休閒農業區合作「食材旅行」等，同時持續創造觀光新亮點，例如九九峰遊憩園區。

陳志賢說，「好食民宿」認證今年新增15家業者通過遴選，另有28家民宿標章效期屆滿經審查通過而延續認證，今天共43家業者獲得授證。目前南投縣「好食民宿」共達65家，分布在埔里鎮17家、仁愛鄉16家、魚池鄉14家、鹿谷鄉9家、集集鎮5家、竹山鎮3家、水里鄉1家。

根據南投「好食民宿」網站介紹，這項品牌識別透過第三公正單位到民宿實地評核，檢視餐食、服務，並輔導民宿使用南投在地安全食材製作餐食，同時活化民宿閒置角落建置販售空間，分享友善小農栽作的新鮮時令蔬果或展現在地工藝，滿足旅客特色送禮需求。

民宿 南投 品牌

延伸閱讀

打造馬祖旅宿品牌 把握觀光淡季改善品質

這樣玩最划算！ 桃園民宿1+1優惠特色行程 加碼省荷包、猜謎抽好禮

南投向外縣市求助垃圾處理 力拚垃圾去化不再堆積

南投花卉嘉年華主題日 低溫來信義梅花搶先綻放

相關新聞

狗鹿追逐戰 彰化八卦山水鹿被狗追闖民宅監視器全都錄

八卦山近年來陸續出現水鹿族群，彰化縣花壇鄉八卦山昨天早上還出現水鹿直闖民宅，在屋主大聲喝斥下，水鹿立即掉頭逃離，縣府農業...

龍井蚵寮遭訴須拆屋還地 自救會百人法院下跪陳情

台中市龍井區龍津里蚵寮地區有110戶居民已世居該處，超過百年，但無土地所有權，2018年間，溫姓地主提起拆屋還地之訴，與...

台中海拔最高接種站 逾600移工接種BNT疫苗

體恤在梨山從事農作工作的移工往來交通不便，台中市政府今天在梨山衛生所開設專診，接種BNT疫苗，為台中市最高海拔的COVI...

公家預算買員警勤務鞋 台中警嫌難穿改網拍或送非洲

台中市警察勤務裝備連年編列5000多萬預算，為6500多名員警採購勤務裝備，一年買一套，不少員警認為勤務鞋難穿，有的網拍...

南投向外縣市求助垃圾處理 力拚垃圾去化不再堆積

南投縣垃圾累積垃圾量超過15萬公噸，縣府、議會要求中央協助清運處理，縣長林明溱也帶團隊向其他縣市求助，協助垃圾去化。南投...

天冷泡湯人多！台中市15家溫泉業者取得「溫泉標章」

最近天冷，泡湯人多，台中市政府觀旅局表示，市府積極輔導溫泉觀光業者合法化經營，至目前為止，台中市已有15家溫泉業者取得「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。