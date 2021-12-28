公家預算買員警勤務鞋 台中警嫌難穿改網拍或送非洲

台中市警察勤務裝備連年編列5000多萬預算，為6500多名員警採購勤務裝備，一年買一套，不少員警認為勤務鞋難穿，有的網拍，有人捐到非洲做愛心。議員質疑預算白花了？連年未發揮應有成效，要求警局立即檢討。警察局採警政署委託共同契約評選廠商，明年起以最有利標方式辦理，提升品質。

基層員警勤務服裝及配件每年編5000多萬，明年度以每人7883元，計6559人共編列5379萬。議員江肇國指出，實際上，員警們蒐集配給的勤務鞋捐到非洲做愛心，或上網詢問兜售，甚至丟在家裡。他說，勤務鞋不符合透氣合腳、輕便舒適、防水止滑等需求。

江肇國表示，警察局統一配發給員警的勤務裝備，每年都編預算，又不是用一年就都不堪用，警局應該思考是否2、3年編一次，採購更高級實用裝備，品質一次到位，或開放項目由員警自行採購再申請定額補助。江肇國強調，員警辛苦且隨時有突發狀況，好跑的鞋子及好穿的配件是必須的。

中市員警勤務鞋規格由內政部警政署邀請專家學者統一訂定規格，前年起採警政署委託台灣銀行的共同供應契約辦理採購，廠商經評選決定，採購品具全國一致性，鞋款計有「戰鬥靴」「皮質運動鞋」「牛皮與紡織組合運動鞋」「男女綁帶式皮鞋」「男女黏帶式皮鞋」等7款，明年新增「透氣網布運動鞋」供選擇，期能滿足同仁實際使用需求。

市警局強調，基層可透過員警座談會等方式反映，報警政署作為研修勤務鞋規格的參考。警察局明年起的勤務鞋採購以最有利標方式辦理，提升品質。