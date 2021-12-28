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台中海拔最高接種站 逾600移工接種BNT疫苗

中央社 / 台中28日電
體恤在梨山從事農作工作的移工往來交通不便，台中市政府今天在梨山衛生所開設專診，接種BNT疫苗。圖為BNT疫苗。法新社
體恤在梨山從事農作工作的移工往來交通不便，台中市政府今天在梨山衛生所開設專診，接種BNT疫苗。圖為BNT疫苗。法新社

體恤在梨山從事農作工作的移工往來交通不便，台中市政府今天在梨山衛生所開設專診，接種BNT疫苗，為台中市最高海拔的COVID-19疫苗接種站，預約接種移工人數超過600人。

在梨山工作的移工，多數從事農作工作，從梨山搭車下山，除得考量中橫公路管制站開放通行時間外，若要到東協廣場接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，單趟車程需要5小時，相當不便。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，梨山衛生所全年無休負責梨山地區所有醫療及公共衛生業務，COVID-19疫苗接種期間，在衛生所開設接種門診服務民眾，有民眾反映山上的移工必須下山到東協廣場接種疫苗，體恤移工接種需求，衛生局及梨山衛生所結合移民署開設移工接種站。

另外，衛生局表示，為持續提升接種涵蓋率，市民限定首次接種領新台幣200元禮券活動，延長至明年1月7日止，台中市民眾除可於合約醫療院所預約接種外，各職場、學校、社區、大專院校等，同一種疫苗揪團30人以上，可向轄區衛生所報名安排團體接種。

衛生所 梨山 疫苗

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