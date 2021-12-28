狗鹿追逐戰 彰化八卦山水鹿被狗追闖民宅監視器全都錄

八卦山近年來陸續出現水鹿族群，彰化縣花壇鄉八卦山昨天早上還出現水鹿直闖民宅，在屋主大聲喝斥下，水鹿立即掉頭逃離，縣府農業處指出，水鹿不會無緣無故出現在大馬路上，通常都是遭到野狗追逐，民眾遇到時不要打擾、碰觸牠，保持距離才能人鹿和平共處。

水鹿進出民宅的畫面被監視器拍下來，可見一隻水鹿橫越聽竹街，原走進一處民宅，結果在門口被住戶喝斥聲驚嚇離去，隨後看見4隻狗緊追下山狂吠不止，上演「狗鹿追逐戰」。

葉男表示，這隻闖入家裡的水鹿應該是被野狗追，才會想要衝到住家躲野狗，先前曾有水鹿跑進庭園、農場，吃光地瓜葉，踩踏花卉，連樹木也被啃咬死了好幾棵，因此看到水鹿當下大聲喝斥，可能因此嚇到腿軟跌了一跤，水鹿逃出門口還邊跑還邊回頭，野狗後來看不到水鹿便離去。

葉男指出，八卦山水鹿原本是有人飼養，後來就變成野生，經常跑來跑來去，在139線或是台74線都可以見到，親友車輛曾經被水鹿撞凹。不過，八卦山脈有水鹿出沒另有說法是當年鹿結核病爆發，農政機關下了撲殺令，但飼主狠不下心，就把水鹿全放出來，慢慢形成族群。