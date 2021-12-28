南投向外縣市求助垃圾處理 力拚垃圾去化不再堆積

南投縣垃圾累積垃圾量超過15萬公噸，縣府、議會要求中央協助清運處理，縣長林明溱也帶團隊向其他縣市求助，協助垃圾去化。南投縣環保局長李易書說，已有縣市伸出援手，將代處理量增加到每日90公噸，明年度委外處理量可望達到每日250公噸，讓縣內垃圾不再累積。

南投縣是中彰投唯一沒有垃圾焚化廠縣市，只能委託台中、彰化、苗栗等縣市焚化廠處理。但近年各焚化廠陸續歲修，當地居民也反對處理其他縣市垃圾，導致南投垃圾委外清運困難，垃圾累積量越來越多，全縣累積量達15萬公噸，垃圾堆置還引發火警、臭味和廢水問題，造成二度汙染。

南投縣議會議長何勝豐認為，南投縣當年配合中央政策未興建垃圾焚化爐，垃圾處理應由環保署協調其他縣市代為處理，不能全丟給地方，否則對南投民眾不公平。

草屯鎮垃圾轉運累積超過5萬公噸垃圾量，去年因為垃圾轉運站大火，事後水利署和環保署補助經費清運，但環保局五度招標，將處理費單價提高到為7350元，幾乎是一般垃圾清運價格兩倍，才有廠商承攬，但依舊去化困難。

南投縣長林明溱積極拜訪各縣市，希望能協助處理南投縣垃圾，避免垃圾持續堆積。環保局長李易書說，南投縣每日垃圾量250公噸，已有縣市同意伸出援手，將每日處理量從45公噸增加為90公噸，另還有兩縣市願意增加處理量，數量還在協調，估計明年每日委外處理量可達250公噸，避免垃圾量持續堆積，

不過，全縣15萬噸累積垃圾，仍需要中央協助調度，才能逐步去化解決問題。