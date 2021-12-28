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彰化八卦山區又見水鹿出沒 被狗追趕闖民宅

中央社 / 彰化28日電

彰化八卦山區經常有水鹿出沒，花壇鄉1處民宅昨天遭水鹿闖入，葉姓屋主看見大聲喝斥，水鹿腿軟跌跤後接著轉頭就跑；葉姓屋主說，水鹿可能是為躲野狗才闖入民宅。

昨天上午有水鹿闖入彰化花壇鄉1處民宅，當時葉姓屋主看見水鹿闖入住家，立即大聲喝斥，水鹿瞬間腿軟跌了一跤，隨即轉頭就往屋外跑，葉姓屋主也追出去。

葉姓屋主今天接受媒體聯訪時說，他跟著水鹿追到門口，才發現水鹿在奔跑，後方有4隻野狗緊追不捨，研判水鹿是為了躲避野狗才會闖入民宅想避難。

葉姓屋主指出，他們住在八卦山區，常有野生水鹿出沒，先前因有水鹿跑進自家的庭園、農場，吃光地瓜葉，樹木也被啃咬，他才會看到水鹿闖入民宅時大聲喝斥。有時在彰139線或台74線道會看到水鹿出現，他的親友開車時就曾撞上水鹿。

彰化縣動物防疫所長董孟治接受中央社記者訪問時說，九二一大地震之前，有民眾在八卦山脈飼養水鹿，養鹿場的柵欄被震垮後，水鹿跑出來，在八卦山脈自然繁殖，有時水鹿會闖入山區道路被民眾目擊。

彰縣府工務處指出，為保障民眾交通安全，已在彰139線道設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識；公路總局第二區養護工程處彰化工務段也在台74線道行經彰化八卦山區路段設置「保護動物路段，請減速慢行」標誌牌，提醒用路人小心行駛。

彰縣府農業處人員接受媒體聯訪時說，八卦山區常有野生水鹿出現，民眾如遇到水鹿時，不要去打擾或驚動牠，開車時如果看見水鹿，建議減速慢行，確保安全。

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