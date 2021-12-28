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2021友善動物傑出村里長 中市舊社里長林有盛獲選

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區舊社里長林有盛獲選2021友善動物傑出村里長。圖／台中市動保處提供
台中市后里區舊社里長林有盛獲選2021友善動物傑出村里長。圖／台中市動保處提供

台灣動物保護行政監督聯盟辦理的「2021友善動物傑出村里長」選拔結果公布，台中市后里區舊社里長林有盛獲選。台中市動物保護防疫處表示，里長林有盛熱心協助動保處辦理宣導活動，在台中市動物之家后里園區改建過程中也給予極大的支持與鼓勵。

頒獎典禮今天在立法院舉辦，獲獎的里長林有盛說，當時中市府要在動物之家地點蓋焚化廠，附近居民反對，因為后里已有一座焚化廠，市府再評估後，討論改建成動物之家，不是刻板印象中的髒亂和密閉式動物之家，他和市府溝通，表達民意，在社區開說明會對居民說明，終能取得平衡，市府也接受民意，皆大歡喜。

台中市動保處指出，里長林有盛在台中市動物之家后里園區改建前即大力支持，成為市府與在地居民最佳溝通橋樑，除協助舉辦里民座談會、說明會等，翻轉收容所鄰避設施的刻板印象，還經常協助動保辦理動物保護及狂犬病防疫宣導活動，推廣飼主責任。

后里園區重新出發的這一年，林有盛特別擔任在收容所辦理的「2021蹓蹓攝影展」模特兒，帶頭讓里民了解動物之家不再只是末端收容的功能，更能成為教育、甚至藝術展覽空間，活絡周邊發展並與地方串聯，成為台中新亮點。

台中市動保處說明，「2021友善動物傑出村里長」選拔是由文化部及行政院農業委員會指導、台灣動物保護行政監督聯盟主辦，透過徵選與表揚對動物保護有愛與貢獻的基層「村里長」，讓他們的典範事蹟被更多人看見與重視，喚起更多大眾重視動物保護的工作。

台中市動保處表示，改變社區氣氛是友善動物的一個良好橋梁，最前線的村里長正是能帶領社區氛圍的重要人物，動保處期待此次里長的友善動物行動能激起漣漪效應，讓對動物的這份愛，以后里為起點，擴散到台中市各個角落。

台中市后里區舊社里長林有盛獲選2021友善動物傑出村里長。圖／台中市動保處提供
台中市后里區舊社里長林有盛獲選2021友善動物傑出村里長。圖／台中市動保處提供

台中市 動物之家 行政院

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