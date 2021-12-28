疫情乾旱影響欠稅22萬 神農獎茶農拍賣茶葉抵繳

南投張姓茶農曾獲頒神農獎，國外參賽也拿下最高榮譽獎，不過受疫情及乾旱影響造成資金調度困難，欠稅22萬多元，獲行政執行署彰化分署同意以茶葉拍賣抵稅，明年1月4日進行拍賣。

法務部行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜今天接受媒體聯訪時說，57歲的張姓茶農，家族從爺爺開始種茶，一家3代有百年以上製茶經驗，張姓茶農自己也曾獲選十大傑出農民、神農獎，前往比利時參加比賽獲頒最高榮譽獎。

胡天賜指出，張姓茶農因種茶賣茶賺了不少錢，但去年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓他無法出國參加茶葉展銷活動，嚴重打擊國際茶葉銷路，加上中南部缺水鬧乾罕，也使得茶葉採收不理想，資金調度產生困難，積欠民國109年度的營業稅新台幣22萬多元。

胡天賜說，彰化分署執行官前往張姓茶農位在南投鹿谷鄉的茶廠，張姓茶農看見執行官主動詢問分署能否幫忙以自己產製的茶葉擔保變賣，用來抵繳營業稅；分署考量張姓茶農是受疫情影響才會欠稅，不是故意不繳納，因此同意協助，請張姓茶農提供茶葉到彰化分署進行拍變賣，再用茶葉變賣價金抵繳稅款。

胡天賜指出，為讓茶農順利繳稅也能繼續經營茶廠，分署將協助變賣所得價金的一半來抵繳稅款，另一半則歸茶農所有，茶葉拍賣時間訂在明年1月4日上午9時到11時，現場會有日月潭蜜香紅茶、杉林溪高山茶以及梨山茶葉供民眾選購。