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彰化二水自行車道好風光 休憩改善工程今動工

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二水鄉的卦山三鐵自行車道入選觀光局力推16條路線之一，二水公所也爭取補助一千萬元進行「二水自行車道路線及休憩節點改善工程」，今天動工，預計明年4月完工，將讓遊客有更優質及安全的騎乘環境。圖／二水公所提供
彰化縣二水鄉的卦山三鐵自行車道入選觀光局力推16條路線之一，二水公所也爭取補助一千萬元進行「二水自行車道路線及休憩節點改善工程」，今天動工，預計明年4月完工，將讓遊客有更優質及安全的騎乘環境。圖／二水公所提供

彰化縣二水鄉的卦山三鐵自行車道入選觀光局力推16條路線之一，二水公所也爭取補助一千萬元進行「二水自行車道路線及休憩節點改善工程」，今天動工，預計明年4月完工，將讓遊客有更優質及安全的騎乘環境。

「二水自行車道路線及休憩節點改善工程」今天舉行動工典禮，由交通部觀光局參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷、彰化縣政府副縣長洪榮章、二水鄉長蘇界欽、縣議員鄭俊雄、蕭淑芬、代表會副主席張鳳修等人與會。

蘇界欽說，二水鄉擁有全台唯一能與火車一同競速、欣賞最美麗的集集線鐵道櫻花、農村田園風光、八卦山山脈及八堡圳風光的自行車道，二水自行車道旁的花旗木每年3、4月都吸引許多遊客，欣賞平地也能看到的鐵道櫻花，但因未設置擋土牆及護欄常常造成路面損壞及民眾跨越鐵軌拍照等危險事情，及自行車道無適當休憩地點等問題。

二水公所在立委陳素月協助下，向參山國家風景區管理處爭取1052萬元經費將 改善花旗木車道旁擋土牆及護欄、沿線休憩節點及水心之初大草原意象等，蘇界欽說，希望改善工程完工後能與沿線的二水鄉運動公園風雨球場、滑步車道、水心之初大草原及花旗木賞花鐵道，附近文化景點鄭氏古厝、二水特有的國際跑水節等節慶活動串聯，發展二水特色的輕旅行。

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