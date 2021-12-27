善心企業捐電動健步機 助日照長輩開心踩出健康

台中市全成基金會服務社區長輩，今獲贈20台電動健步機，捐贈者施泰生說，3年前，他的母親跌倒，健康惡化，不幸過世，才驚覺以往投身健身器材，都以年輕人為設計對象，母親過世後決定為銀髮族研發電動健步機，提醒長者保命防跌，走出健康。

台中市全成基金會深耕南屯社區服務近16年，頗受好評，特別捐助20台電動健步機，針對日常失功能老人提供輔助運動協助，維持功能。

業者施泰生說，3年前，高齡9旬的母親因跌倒，健康受影響，造成多重器官衰竭辭世。他赫然發現以前投身健康事業，都鎖定年輕消費群，為不讓母親跌倒的憾事發生在其他長者身上，開始設計長者健身器材。捐贈健步機，讓老人獲健康。

63歲羅先生中風8年，長期左側偏癱，他說，日照中心有健步機，讓他鍛鍊自己的腳。73歲陳美珍阿嬤，得知社區據點有了健步機，立即體驗，使用後直說讚。

施泰生說，他全台跑透透捐贈電動健步機，看到春社日照中心一名90歲長者訴說膝蓋有問題，走路不易，卻願意努力踩著健步機，讓他感動的掉下眼淚。他也特別加碼捐贈全成基金會尾牙加菜金，表達對長者的心意。

全成基金會董事長聶玉美感謝愛心企業捐贈，並表示，會更竭心盡力守護好受照顧的長者。

全成基金會每年過年前都會連結社區志工、企業團體等辦理寒冬送暖歲末圍爐送年菜活動，明年邁入第16屆，定1月21日展開，希望獲更多民眾與企業響應支持。

全成獲贈電動健步機，除率先讓春社日照中心和據點的長輩體驗，也致贈長輩蘋果，還有洋溢青春活力的台灣小姐，穿耶誕服飾表演，長輩們格外開心。