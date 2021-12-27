快訊

林智堅稍晚將發布聲明 棄選大新竹市長

網友爆陳其邁座車也被酒駕撞 高雄警方證實：就在市長家門口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校友今年考上台大 媽厝國小獲捐一學年經費提倡科學

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林西南扶輪社捐款30萬元，一口氣贊助溪湖鎮媽厝國小一學年遠哲科學營經費。記者簡慧珍／攝影
員林西南扶輪社捐款30萬元，一口氣贊助溪湖鎮媽厝國小一學年遠哲科學營經費。記者簡慧珍／攝影

彰化縣媽厝國小一連7年舉辦遠哲科學營，第一屆科學營學員今年考上台大電機系，員林西南扶輪社社長陳沛然是校友，發起捐款30萬元回饋母校，期待更多小學弟、小學妹獲得科學啟發，不但考上台大，未來成為諾貝爾獎得主。

媽厝國小辦學有特色，學生人數年年增加，本（110）學年再增20人，目前140人。校長曾俊堯今天表示，前校長王麗惠開辦媽厝國小遠哲科學營，靠著對外募款提供加深加廣課程增強學童科學知能，這次員林西南扶輪社捐款30萬元，本學年媽厝遠哲科學營經費一次到位，師生都很感激。

媽厝遠哲科學營每學期上課15周，每次每學年各兩小時課程。員林西南扶輪社社長陳沛然和社員參觀學童上課情形，參觀之前，先看媽厝大烤箱。聚隆纖維董事長周文東既是社員也是第廿五屆校友，回憶民國55年到57年讀高年級時，吃到學校現烤麵包，感覺是全世界最美味的麵包。

小六畢業領縣長獎的周文東說，以前吃學校午餐要繳費，不像現在由縣政府埋單，當年家裡有錢就繳午餐費，沒錢走路回家吃午餐再匆匆趕回來上課，學校有麵包可吃的那段日子，小朋友不必趕著回家吃午餐，覺得非常幸福。

員林西南扶輪社長長陳沛然表示，他和周文東等校友回母校，捐贈30萬元科學教育基金，勉勵小學弟、小學妹努力學習，向今年考上台大的校友陳威翔看齊，今日以媽厝為榮，明日媽厝以校友的成就為榮。

陳威翔是媽厝遠哲科學營第一屆學員，曾俊堯說，陳威翔參加科學營，發現對科學很有興趣，老師也發現他在科學方面的潛力，今年9月陳威翔入學台大機械工程系，是媽厝之光。

員林西南扶輪社參觀媽厝國小學童上科學營。記者簡慧珍／攝影
員林西南扶輪社參觀媽厝國小學童上科學營。記者簡慧珍／攝影

台大 小學 員林

延伸閱讀

元旦到彰化員林藤山步道升旗健走 還可摸彩iphone 13

花蓮扶輪社延續血癌青年遺願 父哽咽約定下半子當父子

員林平安夜 24日耶誕點燈 要讓穀倉亮起來

員中學生採訪撰寫員林首本中英文美食導覽專刊 未來供遊客找美食

相關新聞

中捷已虧15億 中市議員：市庫要有長期增資準備

台中捷運公司累積到2020年虧損8.9億，台中市議員陳淑華指出，中捷即使今年虧損控制在6億，中捷至今年底累積虧損達15...

彰化市中正路每坪70萬公有地遭占用 近日拆除辦都更

位在彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內，占地828.85坪的中華段商業區（舊蚵仔仁），由於臨中正路的公有地長期被1...

高雄一紙公文台電捐8千萬建動物園 中市議員要求比照

台中市議員李中今在議會質詢，拿出高雄市政府今年12月3日請台電公司「捐助」8千萬建設經費的公文，他要求台中市府觀旅局及環...

校友今年考上台大 媽厝國小獲捐一學年經費提倡科學

彰化縣媽厝國小一連7年舉辦遠哲科學營，第一屆科學營學員今年考上台大電機系，員林西南扶輪社社長陳沛然是校友，發起捐款30萬...

元旦到彰化員林藤山步道升旗健走 還可摸彩iphone 13

彰化縣政府與員林市公所將於元旦在員林市運動公園藤山步道舉行「彰化豐采、榮耀三百」元旦升旗暨健走活動，今天起開放網路報名共...

改善台中東勢慶福里偏遠地區用水 簡易自來水系統完工

台中市政府經濟發展局今年度獲經濟部水利署「前瞻基礎建設簡易自來水計畫」補助434萬7000元，加上市府編列配合款245萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。