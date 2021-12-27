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校友今年考上台大 媽厝國小獲捐一學年經費提倡科學
彰化縣媽厝國小一連7年舉辦遠哲科學營，第一屆科學營學員今年考上台大電機系，員林西南扶輪社社長陳沛然是校友，發起捐款30萬元回饋母校，期待更多小學弟、小學妹獲得科學啟發，不但考上台大，未來成為諾貝爾獎得主。
媽厝國小辦學有特色，學生人數年年增加，本（110）學年再增20人，目前140人。校長曾俊堯今天表示，前校長王麗惠開辦媽厝國小遠哲科學營，靠著對外募款提供加深加廣課程增強學童科學知能，這次員林西南扶輪社捐款30萬元，本學年媽厝遠哲科學營經費一次到位，師生都很感激。
媽厝遠哲科學營每學期上課15周，每次每學年各兩小時課程。員林西南扶輪社社長陳沛然和社員參觀學童上課情形，參觀之前，先看媽厝大烤箱。聚隆纖維董事長周文東既是社員也是第廿五屆校友，回憶民國55年到57年讀高年級時，吃到學校現烤麵包，感覺是全世界最美味的麵包。
小六畢業領縣長獎的周文東說，以前吃學校午餐要繳費，不像現在由縣政府埋單，當年家裡有錢就繳午餐費，沒錢走路回家吃午餐再匆匆趕回來上課，學校有麵包可吃的那段日子，小朋友不必趕著回家吃午餐，覺得非常幸福。
員林西南扶輪社長長陳沛然表示，他和周文東等校友回母校，捐贈30萬元科學教育基金，勉勵小學弟、小學妹努力學習，向今年考上台大的校友陳威翔看齊，今日以媽厝為榮，明日媽厝以校友的成就為榮。
陳威翔是媽厝遠哲科學營第一屆學員，曾俊堯說，陳威翔參加科學營，發現對科學很有興趣，老師也發現他在科學方面的潛力，今年9月陳威翔入學台大機械工程系，是媽厝之光。
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