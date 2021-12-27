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中捷已虧15億 中市議員：市庫要有長期增資準備

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳淑華（左二）中捷加強改善體質，提出提高營運積效對策。圖／聯合報系照片
台中市議員陳淑華（左二）中捷加強改善體質，提出提高營運積效對策。圖／聯合報系照片

台中捷運公司累積到 2020年虧損8.9億，台中市議員陳淑華指出，中捷即使今年虧損控制在6億，中捷至今年底累積虧損達15億，占目前中捷資本額25億的6成，未來還要增資10億共35億元，恐怕到2024年就虧光了！會不會變無底洞？市庫恐怕要有長期增資捷運公司的準備。

陳淑華說，受疫情影響，台中市公共運輸受到嚴重衝擊，公車也好、捷運也好運量萎縮，台中捷運綠線運量即便現在恢復，運量仍不到原預估每日運量。

陳淑華說，捷運公司的營運計畫是在今年疫情前編列，明年預估每日運量高達5萬4500人次，明年虧損7億3千萬元。中捷明年的預算及營運計劃並未覈實編列，無法真實反應營運現況，在這種情況下，中捷更應該加強營運、改善體質，應提出提高經營績效的因應對策。

議員周永鴻則質疑交通局公捷處與中捷公司每年規劃的出國考察地點都不同，難道想「周遊列國」兩個單位今年考察沒成行，明年卻換國家，令人懷疑市府如何規劃未來的捷運願景。

周永鴻表示，交通局公捷處今年原編列29萬要到日本東京考察地鐵系統、轉運站及各項轉乘設施；中捷公司更是編列到香港與地鐵公司交流參訪，5天4人編列21萬8千元，但因疫情未成行。但今年公捷處編列29萬2千元韓國首爾地區考察「C-ITS計畫、5G智慧型交通管制系統、5G通訊與物聯網(IoT)在公共運輸之應用」；中捷公司編列15萬3千元到柏林「參加柏林國際大眾交通運輸專業展」。

交通局表示，出國考察計畫是以市政發展方向為主軸，安排至交通建設績效較佳的國家考察，因明年度的出國計畫在今年4月研擬提出，當時並預期有疫情。

台中捷運 考察 疫情 台中市

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