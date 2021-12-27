彰化市中正路每坪70萬公有地遭占用 近日拆除辦都更

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內，臨中正路後側的私有地，建物老舊、出入道路狹小十分不便，影響救災，縣府將結合公有地採都更方式辦理開發。圖／彰化縣政府提供
彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內，臨中正路後側的私有地，建物老舊、出入道路狹小十分不便，影響救災，縣府將結合公有地採都更方式辦理開發。圖／彰化縣政府提供

位在彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內，占地828.85坪的中華段商業區（舊蚵仔仁），由於臨中正路的公有地長期被14戶臨時攤販佔用，經縣府提起訴訟獲勝訴確定，近日將強制拆除，縣府將結合後側私有地，採取都市更新方式辦理開發，讓此一舊市區獲得再生。

縣府指出，此一街廓臨中正路絕大多數土地是公有地，後側私有地所有權人共46人，由於現況建物老舊、部分土地無法臨接建築線、出入道路狹小十分不便，也影響救災，因此對佔用戶在本月14日勝訴確定後，縣府即啟動都市更新計畫，但先要做意願調查。

由於中正路此一地段地價每坪達70萬元，卻被14戶攤販長期占用達50年，影響市容與都市發展，縣府建設處代理處長湯國榮說，相關拆除作業已就緒，待接到法院拆除通知，即可執行拆除，以利部分公有土地納入都市更新範圍作整體規劃考量。

不過，多數地主對於都更都十分陌生，為聽取所有權人意見，縣府日前邀請土地所有權人舉辦說明會，約有20人出席，縣長王惠美也到場關心，部分地主關心權利變換選配分回機制、建物估價制度、量體規劃及參與門檻等問題。

縣長王惠美會中指出，「彰化市中華段商業區」已是縣府公告彰化舊城區都市更新地區，若啟動公辦都更，推動期程將更為快速，且縣府一定秉持公平、公正、公開、透明立場，透過政府主導量能，以更宏觀都市再生角度為地區爭取最大利益。

湯國榮說，成立「中華段商業區都市更新」網路社群，透過該平台推播都市更新概念與作法，進一步蒐集所有權人參與都市更新意願，作為日後推動都更作業的參考，期持續凝聚公私部門共識，順利推動彰化舊城都市更新。

縣府建設處更新發展科長江家億說，為考量後方的私有地為老舊建物，且不利於消防救災，因此計畫由公有地結合私有地，採都市更新方式，引進都更實施者投資，辦理開發。

彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內，臨中正路後側的私有地，建物老舊、出入道路狹小十分不便，影響救災，縣府將結合公有地採都更方式辦理開發。圖／彰化縣政府提供
彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內，臨中正路後側的私有地，建物老舊、出入道路狹小十分不便，影響救災，縣府將結合公有地採都更方式辦理開發。圖／彰化縣政府提供
彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內，臨中正路的公有地被14戶臨時攤販佔用，經縣府訴訟獲勝訴確定，近日將強制拆除，縣府將結合後側私有地，採取公辦都更方式辦理開發。圖／彰化縣政府提供
彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內，臨中正路的公有地被14戶臨時攤販佔用，經縣府訴訟獲勝訴確定，近日將強制拆除，縣府將結合後側私有地，採取公辦都更方式辦理開發。圖／彰化縣政府提供

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