南彰一議員涉貪50萬元交保 地方選情添變數

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名縣議員涉嫌假借雇用服務處公費助理，向縣議會詐取助理費，遭彰化縣調查站約談後移送，以50萬元交保，為地方選舉投入變數；另一名遭起訴浮報、詐領助理費的民進黨縣議員歐陽蓁珠一再上訴，今天表示本來就沒貪汙，所以沒事了，將投入下屆縣議員黨內初選。

彰化縣到目前為止，有7名縣議員因涉及助理費申報不實被檢調調查，其中5人被起訴判，4人被判刑。彰化地檢署今天表示，這名縣議員以50萬元交保，犯罪所得80多萬元都已繳回。

地方政界人士指出，這名南彰化的縣議員在第十九屆任期內雇用4名公費助理，被人檢舉代為「保管」縣議會撥入助理費的活期存款存摺和私章，代領後挪為己用，調查站蒐證多時，日前約談後交保，本來這名縣議員向外界多次表示無意競選連任，因「卡」到涉嫌貪汙治罪條例，他的家人要他重新考慮未來政治布局。

民進黨籍前縣議員歐陽蓁珠2011年1月至2015年6月擔任議員期間，聘請楊姓女子擔任公費助理，發給半薪，剩餘一半交回給歐陽蓁珠的丈夫，她聲稱助理費用作貼補喜喪交際、廟宇香油錢等支出，一審、二審都被依使公務員登載不實罪，判處4個月徒刑各3次，合併執行徒刑9個月，她不服上訴。

歐陽蓁珠今天表示，本來就沒貪汙，上訴後「已經沒事」，她等待縣黨部舉辦黨內下屆縣議員黨內初選，將透過公平機制尋求東山再起。

歐陽蓁珠的縣議員選區在溪湖區，民進黨籍已明確表態參選的是立委陳素月國會辦公室主任劉珊伶，已由她的公公埔心鄉長張乘瑜跑基層，增加曝光率，黨內如無其他女性投入下屆溪湖區縣議員，劉珊伶可望順利出線，今天歐陽蓁珠已表明要參加黨內初選，兩人將有一番激烈競爭。

縣議員每人每月可有8 萬元助理費，聘用2至4名助理，第十七屆（含）之前的助理費撥入縣議員帳戶，由縣議員轉交給助理，因陸續發生縣議員挪用助理費、申報不實等涉嫌「詐領」現象，第十八屆縣議員的助理費一概改為提報名單到縣議會，縣議會直接核撥到助理帳戶。

地方政界人士指出，自從改變助理費領取制度，縣議員幾乎不再「卡」到涉嫌詐領的法律紅線，但找人頭當公費助理，實際使用助理費是縣議員，或助理費轉交被指定者使用，這種作法仍觸法。

彰化縣下屆縣議員選舉，南彰不斷充滿變數，埔心鄉長張乘瑜帶著媳婦劉珊伶參加活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣下屆縣議員選舉，南彰不斷充滿變數，埔心鄉長張乘瑜帶著媳婦劉珊伶參加活動。記者簡慧珍／攝影

民進黨 彰化

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