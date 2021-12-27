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元旦到彰化員林藤山步道升旗健走 還可摸彩iphone 13
彰化縣政府與員林市公所將於元旦在員林市運動公園藤山步道舉行「彰化豐采、榮耀三百」元旦升旗暨健走活動，今天起開放網路報名共1800個名額，可獲得限量國旗桐花紀念運動毛巾，當天民眾只要完成健走還可參加摸彩。
彰化縣長王惠美與員林市長游振雄今天在員林市公所為元旦升旗健走活動暖身宣傳，王惠美說，以往元旦升旗都選在北彰化舉行，明年就移師到南彰化，選在大家很喜歡走的藤山步道，好的開始就是成功的一半，元旦一早來接受陽光的洗禮，讓大家旺旺旺一年，在虎年都能虎虎生風，虎年行大運。
王惠美說，元旦當天除了8點準時升旗，7點報到會送給報名參加民眾國旗及桐花合織的毛巾，大家可以一路非常悠閒地往藤山步道走，回來之後還有很多摸彩品及表演可看，摸彩品有iphone 13、電視機、冰箱、switch、空氣清淨機、腳踏車等，讓大家在新年第一天可以摸彩又健身。
游振雄說，藤山步道是最夯的景點，假日人山人海，元旦當天民眾只要從藤山步道健走到鳳天宮折返，全程約4公里，即可領取摸彩券，今天起也開放網路報名共1800個名額，另開放元旦當天200個名額現場報名，報名民眾加贈國旗毛巾，民眾當天健走完，還可以逛市集、買農特產品及特色美食小吃可品嚐，並有表演可欣賞，報名網址：https://www.beclass.com/rid=254661161bbf3143a926)。
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