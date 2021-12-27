改善台中東勢慶福里偏遠地區用水 簡易自來水系統完工

台中市政府經濟發展局今年度獲經濟部水利署「前瞻基礎建設簡易自來水計畫」補助434萬7000元，加上市府編列配合款245萬3000元，共680萬元進行東勢區慶福里第一、三、四、五、六鄰簡易自來水工程，今天舉行完工啟用典禮，中市副市長令狐榮達表示，市長盧秀燕關心每個市民，希望提升民眾生活品質，這次改善工程增加自來水儲水量，供水範圍涵蓋更多家戶，未來市府會持續協助其他偏遠地區。

副市長令狐榮達表示，過去東勢慶福里自來水系統無法到達，使用民國60年間埋於地下的管線，因使用多年，設備出現漏水等問題，經發局向中央爭取434萬7000元，市府籌編預算245萬3000元進行改善，共鋪設簡易自來水管線約12公里，涵蓋慶福里第一、三、四、五、六鄰，約220戶居民受惠，提高便利性，縮短城鄉差距。

經發局副局長李逸安說明，台中市東勢區慶福里第一、三、四、五、六鄰地屬東勢區與和平區交界區域，既有地下水井1處與水塔3座，水源供水狀況尚稱良好，但現有用戶配水管線為民國60年間埋設地下的管線，長年來維護不易且管線損壞狀況不易察覺，導致抽水電費居高不下，市府今年獲經濟部水利署補助，8月施工，12月完工，大幅改善民生用水問題，原計畫供水戶130戶，現已供水達220戶以上。

李逸安指出，改善工程總共增設60噸水塔1座、2頓沉沙桶1座、抽水馬達2組及2英吋送水HDPE管線2581公尺、1.5英吋送水HDPE管線3964公尺、1英吋送水HDPE管線3156公尺及6分送水HDPE管線3102公尺，增加簡易自來水系統的儲水容量及汰換舊有設施設備，大幅改善民生用水問題，足以因應以往長時間降雨不足所造成的缺水狀況。