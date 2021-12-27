盧市府小金庫平均地權基金連年增加 中市議員：主張刪39億

民進黨台中市議員賴佳微今在議會質詢指出，盧市府明年編列106億平均地權基金繳市庫，過去3年市府加總編近370億，比前市府多4.5倍，她質疑市府賣地收益成為市政小金庫，總預算創新高，但台中市民人均負債今年4月就達4萬元，她認為不利市政建設。

台中市政府指出，前市長胡志強卸任時，人均負債約2萬5000元；2018年11月30日，前市長林佳龍卸任時，市民人均負債3萬7397元；直到今年12月17日約3萬6029元，平均每人負債減少約1368元，總數減少約38億5700萬元，盧市府明顯減債有成。

市府平均地權、重劃、區段徵收等3大基金，一直被視為市府的「小金庫」，很多局處有急用或公務預算較難通過時，即申請支用3大基金來執行。

賴佳微表示，盧市府去年編平均地權基金繳庫125億，今年編139億，明年編106億，3年加總近370億。她質疑市府靠地權基金源源不斷繳入市庫，明年度總預算案暨附屬單位預算達2316億，市長說財政收支平衡，但歲出的總預算年年高於前市府。

賴佳微要求，平均地權基金繳庫應刪39億，不要讓市府賣多少地就賣多少，預算想編多少錢就編多少。同時地價評議委員會形同虛設，未依專業標準評估，應全額刪除。