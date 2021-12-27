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中市公有停車場辨識系統失誤 遊客折騰一晚拆牌解脫
台中市議員林德宇今天在議會質詢表示，越來越多停車場使用辨識系統，本月初大里國民運動中心停車場因車牌辨識系統出錯，導致外縣市遊客折騰整晚出不去。他指公有停車場基金明年度收入達15億，要求市府加強轄下各停車場的設備維管與營運效率。
林德宇指出，本月初有遊客停車在大里國民運動中心地下停車場，要離場時，車牌辨識系統卻無法辨識車牌，打停車場聯絡電話求助無門，最後只好報警，員警拆車牌，從入口進去一次讓系統辨識才得以離場，折騰了一整個晚上。
林德宇批評，台中市公有停車場管理基金明年度收入有15億多，卻讓民眾為60塊停車費折騰一個晚上，實在太誇張。
交通局長葉昭甫表示，大里國運中心的地下停車場是納在國運中心的整體委外計畫。
葉昭甫表示，相關設備更新、除錯都會做，當系統遇到狀況的時候也須有緊急聯繫機制，遠端控制這些軟硬體設備，交通局會再全面檢視。
運動局長李昱叡表示，本案發生後第一時間要求營運廠商改善。
林德宇說，如發生在民營停車場，通常一通電話就有人遠端控制系統放人離場了；他提醒，目前新設停車場多採車牌辨識系統，越來越多停車場採全電子支付，不收現金，未來這樣的智慧停車趨勢勢必也會面臨更多系統上的問題，交通局應善用公有停車場管理基金，做好相應的設備更新及維管等。
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