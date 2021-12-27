彰化市中友百貨25億投資案 林世賢：3年後營運

彰化市長林世賢今天在介壽生活藝文館舉辦就職滿3周年施政成果報告，包括啟動彰化市鐵路高架、迎來中友百貨斥資25億元投資案等，後續將推動彰化交流道特定區解編，催生打造700公頃「綠能科技城」，以及在擴大都市計畫的東區促成設立「亞洲運算中心」等建設。

今天到場的人士，有前縣長魏明谷、前彰化市長葉滿盈、市民代表、各里長、社團及學校等數百人，會場懸掛標示3年來林世賢任內14大施政成果的布幅，展示已有效帶動即將滿300年的彰化老城形貌正在加速改變。

林世賢細數的政績，有「彰化市鐵路高架啟動」、「促成『捷運到彰化』將增設和鐵路共構的金馬站」、「台化及東區擴大都市計畫650公頃定案」、「引進彰化第一家百貨公司」、「2年2座立體停車場」以及「建設戶羽機關車園區與率先規劃，促成台鐵展開修復3棟舊鐵道宿舍，全力發展鐵道觀光」等。

關於市民關切的彰化市第一家百貨公司案，林世賢說，將由中友百貨集團斥資25億元興建，現已進行簽約的前置作業，預計明年動工、2024年正式營運，未來每年可為彰化市帶來5千萬元以上的收益；另也已定案的東區擴大都市計畫案，將透過都市計畫引導台化轉型為商業區，不僅繁榮東區，也打造成為彰化新都心。

此外，還有斥資6千多萬元、完成已被列危樓20年的民權市場補強工程；打造3條觀光登山步道、其中石牌坑步道榮獲「2021建築園冶獎」；施設首座兒童共融公園及輪動公園；完成各里『路平改善』逾57公里、總長度超越彰化頭到彰化尾等。