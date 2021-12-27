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冬季大宗蔬菜量產 溪湖果菜公司將保價收購花椰菜

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
白花椰菜即將進入盛產期，彰化縣溪湖鎮果菜公司將啟動保價收購機制。記者簡慧珍／攝影
白花椰菜即將進入盛產期，彰化縣溪湖鎮果菜公司將啟動保價收購機制。記者簡慧珍／攝影

冷氣團來襲，吃火鍋時的蔬菜需求量較大，最普遍的火鍋配菜高麗菜，彰化縣溪湖鎮果菜市場今天拍賣均價每公斤約10元至12元，和去年同期相比幾乎打對折，白花椰菜持平，但二期裡作白花椰菜進入盛產季，溪湖鎮果菜市場為了保價，明年元旦過後將收購製作花椰菜乾。

農政單位上周調查高麗菜市況，認為今年病蟲害嚴重及高麗菜還沒量產就出現開放農田自採「俗俗賣」，導致高麗菜價被拉低，不過農政單位11月間發布超種示警時，部分農民自動耕除，產量略減，整體菜價已回升。

根據農糧署大宗蔬菜播種種及供苗預警資訊系統顯示，今年高麗菜菜苗出貨量在11月中旬達到巔峰，種苗場供苗約7863.3萬株，比最近3年同期增加2%，到了本（12）月中旬出貨量5165.9萬株，比最近3年同期減少9%，白花椰菜本月中旬出貨量1268.5萬株，比最近3年同期增加11%。

入冬以來，彰化縣溪湖鎮果菜市場每日到貨量約160噸，品種「初秋」高麗菜拍賣最高價每公斤15元，下價6.1元，品種「雪翠」高麗菜拍賣最高價18元，下價10元，二者均價落在每公斤10元至11.9元，去年同期高麗菜「初秋」拍賣價每公斤最高32.5元；白花椰菜最新拍賣價格最高每公斤27.5元，去年同期25元。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，天氣冷，蔬果生長較慢但病蟲害較少，口感與品質都提升，冬季裡作蔬菜即將量產，如果氣候穩定沒暴熱暴冷，預料高麗菜價不會有太大起伏，白花椰菜目前盤勢呈現略微走跌，溪湖鎮是花椰菜主要產地，溪湖鎮果菜公司將從明年元月起保價收購，製作花椰菜乾出售。

彰化縣種高麗菜的農民洪寶評指出，氣候暖化，無論去年或今年的病蟲害都嚴重，不是只有今年嚴重，部分農民開放農田自採高麗菜，多數是病蟲病嚴重、8月中下旬種植，生長期遇到9、10月高溫氣候而品質平平，應不至於影響後期種植的品質好高麗菜，他研判高麗菜價僅去年一半的原因出在去年元月寒冷高麗菜價大漲，農民為此今年搶種，耕除數量有限，使得整體價格拉抬不起來。

對消費者而言，另一項菜價好消息是青蔥價格下跌，從8月上旬雨災後的每公斤250至300元已回跌每公斤最高價60元，均價52.4元，雨災過後復耕的青蔥將在春節量產上市，青蔥是中華料理不可或缺的辛香料，過年年菜必備，民眾可望有個青蔥平價年。

高麗菜 菜價

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