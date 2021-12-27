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中市關懷據點獲贈健步機 讓長者動起來

中央社 / 台中27日電

歲末年終，從事社區服務照顧長者的財團法人全成社會福利基金會，今天獲愛心企業捐贈電動健步機20台，在捐贈儀式中，老人家迫不及待體驗，期待透過輔助運動強化功能。

全成社會福利基金會在台中市南屯區從事社區服務近16年，關心弱勢跟長輩的業者施泰生，捐助電動健步機及春節尾牙加菜金給全成基金會的長者，捐贈儀式上午在南屯區春社社區關懷據點舉行。

全成基金會董事長聶玉美在會中表示，感謝社區裡有這麼多熱心者願意對長者健康預防和長期照顧貢獻心力，鼓勵基金會更竭心盡力守護好每名受照顧者，讓這群老人家能持續在地老化，基金會將於111年1月21日舉辦歲末圍爐活動，也歡迎大家支持。

施泰生指出，很高興能夠利用歲末佳節的機會，贈送電動健步機，幫助全成基金會長照、日照跟社區活動中心的長輩們，由於他出身三級貧戶，往昔家徒四壁曾經需要被救濟，現在生產健身器材事業有成，因而開始想要回饋社會。

78歲的張杜寶珠阿嬤表示，她每天都會來據點參加活動，這台健步機對老人家來說真的很不錯，讓走路不好的長輩也能一起動起來。

老化 阿嬤

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