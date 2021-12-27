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東勢林管處公告錄取5名約僱森林護管員 第一名是女生

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
東勢林管處招考森林護管員，女性考生順利通過需相當體力及耐力之術科測驗。圖／東勢林管處提供
東勢林管處招考森林護管員，女性考生順利通過需相當體力及耐力之術科測驗。圖／東勢林管處提供

東勢林區管理處今天公告錄取5名約僱森林護管員，包括其中原住民族2名、女性1名，成為守護台灣林業的生力軍，錄取的楊姓考生剛從大學畢業，大三時已立志要當森林護管員，這次考試，她通過體能術科和筆試測驗，獲得第一名；這次約僱森林護管員甄試符合資格40人，錄取率為12.5%，競爭激烈。

因森林護管、林野巡視及林業相關工作須具備林業專業知識，也要嫻熟騎打檔機車及具強健體魄，才能在嚴峻山林環境中安全完成任務，森林護管員考試中，必須先通過騎循環檔機車測驗及負重20公斤背包，男生於8分30秒，女生於9分30秒內走完或跑完1000公尺艱鉅關卡，才能進一步參加筆試及口試，有7位女性應考人都通過困難的術科測驗，23歲楊姓女考生更以第一名錄取。

東勢處表示，這次約僱森林護管員甄試共45人報名，經審查符合資格為40人，男性32人，女性8人，原住民族5人，學歷碩士3人、學士19人、專科及高中職18人，年紀最小20歲、最大60歲，平均年齡35歲，通過術科測驗者共29人，綜合第二階段筆試及口試成績，今天上午10點揭曉正取及候補名單，公告於東勢林區管理處公佈欄及網站(https://dongshih.forest.gov.tw/)。

東勢林管處長張弘毅表示，這次錄取人員將於111年1月17日統一報到，為使新進護管員盡快熟悉工作內容，已規畫為期一個月的專業與實務訓練，成績及格的森林守護生力軍將派駐現場，從事第一線森林保護工作；東勢處未來仍會視缺額不定期辦理約僱森林護管員甄試。

東勢林管處招考森林護管員，這名女考生順利通過需相當體力及耐力之術科測驗，獲第一名錄取。圖／東勢林管處提供
東勢林管處招考森林護管員，這名女考生順利通過需相當體力及耐力之術科測驗，獲第一名錄取。圖／東勢林管處提供
東勢林管處長和人事室主任公告正取及候補名單。圖／東勢林管處提供
東勢林管處長和人事室主任公告正取及候補名單。圖／東勢林管處提供

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