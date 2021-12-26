彰化表揚績優文化志工 將規劃志工時間銀行
彰化縣文化局於今天表揚績優文化志工，今年榮獲全國績優文化志工的有陳世鴻獲銀質獎、余寶彩獲銅質獎，彰化縣長王惠美表示，未來也會請社會處規劃「志工時間銀行」，讓志工可以累積服務時數，日後年紀大時若有需要被照護時，也能用「志工時間銀行」換取服務。
王惠美今天表揚榮獲文化部全國績優文化志工2人、團隊獎1隊、彰化縣志願服務獎勵28人、文化局績優志工榮譽獎24人，感謝志工朋友們長期熱心貢獻，並鼓勵民眾投入志工行列。
王惠美說，現在藝文文化需求越來越高，但是公部門編制人員不足，因此有賴志工夥伴做為公部門的後盾，今年由彰化縣文化局文化服務總隊總隊長張绣娟帶領團隊榮獲「全國績優文化志工團隊獎」，看到有些志工夥伴服務時數達到二、三千小時感到很驚訝，未來也會請社會處盡速規劃用擔任志工的時間可以換取未來照顧的「志工時間銀行」，志工可以累積服務時數，日後需要被照護時，也能減輕孩子的負擔。
今年榮獲全國績優文化志工的銀質獎陳世鴻、銅質獎余寶彩服務年資都高達20年以上，擔任志工成長日義務講師教導志工學習技能、圖書館為民服務及支援各項藝文活動等。
而團隊獎也在全國各縣市競爭激烈下甄選出5個單位，彰化文化局文化服務總隊自成立以來已第3度榮獲文化部「全國績優文化志工團隊獎」，今年文化服務總隊還成立「志工行動劇表演團」，運用志工專長及培養志工展演人才，團練期間克服疫情採線上研習及假日主動排練，透過行動劇宣導，讓志工團隊服務更深入鄉鎮。
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