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中華民國補教協會班特別獎 期立委黃國書「勇者無懼」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中華民國補教協會由立委江啟臣（中）頒特別奬給補教英語名師劉毅。圖／補教協會提供
中華民國補教協會由立委江啟臣（中）頒特別奬給補教英語名師劉毅。圖／補教協會提供

第6屆全國補教師鐸及全國優良立案補習班頒獎典禮，今年特別設立了4個特別獎，給英語名師劉毅、立委黃國書、邱臣遠及行政院政務顧問葉晉玉。

第一個特別奬「補教成就卓越獎」頒給了補教英語名師劉毅，表彰劉老師從事補教行業52年，執著這一條補教之路，教書和寫作從未間斷，成就斐然。

第二個獎為「勇者無懼獎」頒給立委黃國書，除感謝黃國書在疫情期間給補教界的鼎力協助外，感念他任立委、議員20幾年，服務案件眾多，民意基礎雄厚，期待勇者無懼。

第三個獎為「臣意遠達奬」給立委邱臣遠，感謝他在疫情期間每天至少舉辦一場記者會為百工百業發聲，提醒政府相關單位的重視，關於補教的記者會，包括補教面臨的困境，補教貸款不易，補教津貼太慢的三場補教議題的記者會均在關鍵時刻獲得迴響。

第四個獎為「守護補教獎」頒發給行政院政務顧問葉晉玉，疫情期間為全國的補習班排憂解惑，積極與政府相關單位溝通，協助解決補習班紓困、疫苗與復課所遭遇到的種種問題。

立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、黃國書、何欣純、張廖萬堅、教育部科長蔡忠武、台中市教育局楊振昇局長、議員陳清龍、沈佑蓮、周永鴻、謝志忠到場。

中華民國補教協會頒「勇者無懼」特別奬給立委黃國書。圖/補教協會提供
中華民國補教協會頒「勇者無懼」特別奬給立委黃國書。圖/補教協會提供
中華民國補教協會頒特別獎給立委邱臣遠，感謝他疫情期間的協助。圖/補教協會提供
中華民國補教協會頒特別獎給立委邱臣遠，感謝他疫情期間的協助。圖/補教協會提供
立法院副院長蔡其昌（左二）代表頒特別獎給行政院政務顧問葉晉玉（右二）。圖/補教協會提供
立法院副院長蔡其昌（左二）代表頒特別獎給行政院政務顧問葉晉玉（右二）。圖/補教協會提供

黃國書 補習 疫情

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