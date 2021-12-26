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Mr. Yes小丑劇團台中后里演出 現場爆滿小朋友嗨喊：明年再來

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
Mr. Yes小丑劇團今天到台中市后里鎮安宮演出，台中市議員謝志忠與小朋友同樂。圖／台中市議員謝志忠服務處提供
Mr. Yes小丑劇團今天到台中市后里鎮安宮演出，台中市議員謝志忠與小朋友同樂。圖／台中市議員謝志忠服務處提供

Mr. Yes小丑劇團今天首度到台中市后里鎮安宮演出，精彩表演小朋友看得專注，許多人一家三代大小一起到場欣賞，小朋友們興奮喊著，希望明年再來看表演。

今天的演出由立法院副院長蔡其昌、台中市議員謝志忠、后里區墩西里辦公室聯合舉辦「親子藝文季」，8年來首度來到后里，現場超過500人大爆滿，

小丑劇團是由台灣熱愛表演的年輕人組成，將小丑、馬戲、與台灣在地人事物結合，綜合玩魔術、耍特技、唱歌跳舞，深獲大眾喜愛，這次帶來「最棒的自己」節目演出，一起帶現場大小朋友找尋─最棒的快樂。

蔡其昌表示，親子藝文季已經連續舉辦8年，巡迴陪伴大家成長，最主要就是希望讓偏鄉小朋友，能享受到高水準的藝文表演，小丑劇團是全台灣相當有名的表演團體，特別邀請他們，為后里獻上精彩假日。

謝志忠扮演「熱血芒果超人」，讓小朋友驚喜連連，他表示近來接獲許多家長反應，希望后豐能有更多趣味親子活動，這次特別邀約舉辦親子藝文季，今年也首度從海線來到后里演出，帶來地方大小朋友最棒的耶誕禮物。

今天活動現場超過500人，擠滿鎮安宮廣場，現場帶動表演跳舞、猜謎、趣味互動，大小朋友一起歡樂，還有一家三代同堂一起來看，下次1月16日將來到豐原葫蘆墩文化中心演出。

Mr. Yes小丑劇團今天到台中市后里鎮安宮演出，小朋友看得專注。圖／台中市議員謝志忠服務處提供
Mr. Yes小丑劇團今天到台中市后里鎮安宮演出，小朋友看得專注。圖／台中市議員謝志忠服務處提供
Mr. Yes小丑劇團今天到台中市后里鎮安宮演出，立法院副院長蔡其昌。圖／台中市議員謝志忠服務處提供
Mr. Yes小丑劇團今天到台中市后里鎮安宮演出，立法院副院長蔡其昌。圖／台中市議員謝志忠服務處提供
Mr. Yes小丑劇團今天到台中市后里鎮安宮演出，小朋友看得專注。圖／台中市議員謝志忠服務處提供
Mr. Yes小丑劇團今天到台中市后里鎮安宮演出，小朋友看得專注。圖／台中市議員謝志忠服務處提供

親子 台中市 蔡其昌

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