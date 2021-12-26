前立委江連福捐電梯 台中玉林宮信徒有福了

台中市前立法委員江連福最近接任太平區玉林宮管理委員會主任委員，他除了進行該宮附近的交通動線和設施改善，讓信徒到廟裡時更安全，交通更順暢，還大方的捐出400多萬元為該宮興建無障礙電梯，讓年紀大的信眾方便搭乘，今舉辦捐贈典禮。

包括坪林里多位95歲以上的長者、立法委員江啟臣、楊瓊瓔，台中市議會前議長張清堂，前立法委員蔡錦隆、林滄敏，國民黨台中市黨部主委林敏霖，太平區長許貴芳，農會總幹事余文欽都受邀剪綵，見證電梯啟用的一刻。

江連福說，宮廟沒有電梯對長輩十分不便，所以他決定捐贈電梯。他說，近年隨著已開發國家人口邁向高齡化，歐美國家有不少教堂、城堡，由於建造在高地上，也已增設電梯。像是希臘雅典的帕特農神廟，去年12月3日新修建好了一個電梯，方便身心障礙人士和長者進入，以此紀念國際身心障礙者日。

新建電梯外牆採用花崗石全石材打造出宮廟莊嚴神聖的樣貌，上面「玉林宮」三字也聘請專業燈光設計師運用了色彩冷暖對比，在夜間顯得格外亮眼！電梯的屋頂則鋪設金箔，利用外牆本身的照明系統，讓玉林宮形成太平區夜間地景新亮點。