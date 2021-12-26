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南投信義「踏雪尋梅」今開鑼 夫妻背負賽9日開戰

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣玉山高海拔冬茶評鑑競賽特等獎，今年由茶農吳佩珊（抱孩子者）獲得，今頒獎表揚。圖／信義鄉農會提供
南投縣玉山高海拔冬茶評鑑競賽特等獎，今年由茶農吳佩珊（抱孩子者）獲得，今頒獎表揚。圖／信義鄉農會提供

今年入冬低溫提早，南投縣信義鄉梅區已見梅花初綻，南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼，500人一起動手DIY做「梅子泡菜」，重頭戲「挑橡木桶」、「夫妻背負賽」則於元月9日在牛稠坑柳家梅園登場。

信義鄉農會指出，入冬到南投縣賞梅是一大盛事，當地舉辦達20年「踏雪尋梅」則是南投賞梅季的指標性活動，而今年循往例安排表演在梅子夢工廠開鑼，開放近500人以該農會自行研發的─吱吱醬（梅子酸辣醬）DIY梅子泡菜，場面熱鬧。

而民眾最關注的梅花花況，因今年入冬低溫來得早，因此當地外坪頂、牛稠坑、風櫃斗、烏松崙等梅區已見梅花初綻，就連農會旁梅樹都開花了，近日濕冷，且跨年元旦連假又有冷氣團要報到，後續梅況可望更佳，且有機會延續到農曆春節。

信義鄉農會總幹事何建中說，該農會酒莊今年適逢20周年，配合「踏雪尋梅」規劃「承香二十」活動，展出歷年來與各企業合作的客製化商品；另，玉山高海拔冬茶評鑑競賽得獎名單也出爐，今年特等獎由吳佩珊獲得，今天也頒獎表揚。

此外，「踏雪尋梅」系列活動的重頭戲「親子同樂－橡木桶」趣味活動及「甜蜜負擔－夫妻背負」競賽將於元月9日（日）上午9時在牛稠坑柳家梅園登場，夫妻背負賽冠軍將能獲得被背者重量的梅酒瓶數，活動精彩可期，歡迎民眾參加。

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」活動重頭戲「親子同樂－橡木桶」趣味活動元月9日在牛稠坑柳家梅園登場。圖／信義鄉農會提供
南投縣信義鄉「踏雪尋梅」活動重頭戲「親子同樂－橡木桶」趣味活動元月9日在牛稠坑柳家梅園登場。圖／信義鄉農會提供
今年入冬低溫提早，南投縣信義鄉梅區已見梅花初綻。圖／信義鄉農會提供
今年入冬低溫提早，南投縣信義鄉梅區已見梅花初綻。圖／信義鄉農會提供
南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今開鑼，現場近500人一起動手DIY做「梅子泡菜」。圖／信義鄉農會提供
南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今開鑼，現場近500人一起動手DIY做「梅子泡菜」。圖／信義鄉農會提供
南投縣信義鄉「踏雪尋梅」活動重頭戲「夫妻背負賽」元月9日在牛稠坑柳家梅園登場。圖／信義鄉農會提供
南投縣信義鄉「踏雪尋梅」活動重頭戲「夫妻背負賽」元月9日在牛稠坑柳家梅園登場。圖／信義鄉農會提供
南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼。圖／信義鄉農會提供
南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼。圖／信義鄉農會提供
南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼。圖／信義鄉農會提供
南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼。圖／信義鄉農會提供
南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今開鑼，現場近500人一起動手DIY做「梅子泡菜」。圖／信義鄉農會提供
南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今開鑼，現場近500人一起動手DIY做「梅子泡菜」。圖／信義鄉農會提供

農會 南投 梅花

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