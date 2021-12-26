彰化縣8人獲好人好事表揚 李世湧、紀淑玲獲「八德獎」
彰化縣表揚好人好事運動協會今天表揚好人好事代表8位當選人，其中2位還獲最高榮譽全國好人好事代表「八德獎」，分別是發起古早燈義賣幫助彰化家扶學童的縣政顧問李世湧，以及投入彰化家扶等公益活動不遺餘力的紀淑玲。
彰化縣表揚好人好事運動協會今天上午在彰化市林儀餐廳舉辦會員大會，表揚好人好事代表8位當選人，分別是李世湧、紀淑玲、羅金珠、鄭陳阿杏、許秀嬌、盧春妹、江招治、邱振豐。
縣長王惠美、前縣長魏明谷、彰化市長林世賢等人都參加表揚大會，王惠美稱讚8位好人好事代表，時時發揮仁心與善舉，如此默默付出不求回報，精神令人感佩，希望能拋磚引玉帶動更多善心人士投入公益，以提升正向的社會力量，創造更加和諧的社會。
李世湧與紀淑玲都有令人津津樂道的故事，李世湧在1996年起，為了幫助彰化家扶受扶助兒，在每年元宵節前，在彰化縣各據點發起義賣古早燈活動，25年來，受助兒童無數；紀淑玲則是彰化家扶扶幼委員會前主委，她積極投入公益，極受肯定，她說，認真做好事就是在做功德，歡迎大家有錢出錢有力出力，把善的意念分享出去。
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