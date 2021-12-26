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台中海線寒冬送暖 300戶弱勢家庭受幫助

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水行善會今天在清水區紫雲巖廣場舉辦冬令救濟。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市清水行善會今天在清水區紫雲巖廣場舉辦冬令救濟。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市清水行善會今天在清水區紫雲巖廣場舉辦冬令救濟，發放物資給海線弱勢家庭，中市議長張清照捐款也派出志工隊「清年軍」到現場協助搬運打包物資，發放物資給海線300戶弱勢家庭。

清水行善會今年第9年舉辦冬令救濟，許多善心人士捐款或捐物資，今年行善會共採購15項家庭用品，包括米、麵、衛生紙、餅乾、沙拉油等等，還採購厚暖的棉被，讓弱勢家庭好過冬。

大批物資在現場堆滿地，40位「清年軍」志工在議長特助張東玄帶領下到現場幫忙，有效率完成搬運打包物資的工作，上午9點準時開始發放。

「人多好做事。」清水行善會理事長李來美說，感謝議長每年出錢出力，行善會的成員多半是中高齡人士，冬令救濟的物資又多又重，還好有議長的青年志工隊來幫忙，才能迅速有效地把大批物資分裝好。

議長張清照訂明年1月14、15日與星光慈善基金會合作，在他的服務處舉辦寒冬送暖活動，救助弱勢，張清照表示，這兩年受到疫情衝擊，需要幫助的弱勢族群增加，大家盡心，多做公益讓社會更溫暖。

台中市清水行善會今天在清水區紫雲巖廣場舉辦冬令救濟。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市清水行善會今天在清水區紫雲巖廣場舉辦冬令救濟。圖／台中市議長張清照服務處提供

弱勢家庭 捐款 衛生紙

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