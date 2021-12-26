台中捷運元年第一份民調出爐 滿意度92.7、不滿意0

台中捷運公司在各車站進行旅客滿意度問卷調查，旅客整體滿意度達92.7%，且不滿意及非常不滿意為0。

台中捷運董事會剛通過全體員工加薪7%。中捷表示，捷運綠線今年4月25日正式通車，委託市場研究公司辦理110年旅客滿意度調查。12月8日至22日在沿線17個車站(九張犁站除外)針對有搭乘台中捷運經驗的旅客調查滿意度，在95%信賴區間及3%抽樣誤差，完成1037份以上有效問卷。

初步彙整，旅客對台中捷運服務整體滿意度達92.7%，其中，非常滿意47.0%、滿意45.7%、普通7.3%，不滿意及非常不滿意則為0。

中捷公司表示，這項調查結果顯示，台中捷運在營運首年服務品質受到肯定；若與其他捷運同業營運初期整體滿意度相較，北捷為87.5%，高捷83.0%，桃捷96.3%，中捷整體服務表現尚符合市民的期待。

中捷公司將規劃舉辦捷運轉乘精進研討會，透過產官學研專家經驗分享與意見交流，促使捷運系統、公共腳踏車租賃系統及市區公車之營運整合，並改善車站周邊人行道品質，優化捷運聯外轉乘環境，帶動運量成長。