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影／南投千人焢窯 300窯參戰角逐「天下一大窯」
「焢窯」是早期農家的童年記憶，南投縣草屯鎮公所今在陳府將軍廟旁農田辦理焢窯活動，吸引約 2000人，超過300個窯數，大小朋友合力堆窯，再焢蕃薯、雞蛋、玉米等食材，體驗昔日農村樂趣，也爭取天下一大窯、小小窯等殊榮。
草屯鎮公所指出，草屯有「南投米倉」之稱，全鎮水稻種植面積逾1200公頃，居全縣之冠，不少人的童年都曾「焢窯」，但隨時代演進式微，公所為此辦理稻草文化季、焢窯樂等活動，近年的焢窯活動更配合「南投花卉嘉年華」舉辦。
「2021南投花卉嘉年華－花漾草屯焢窯季」今在陳府將軍廟旁農田登場，現場湧入約2000人，在收割後旱田進行趣味造窯賽，300多座土窯要焢蕃薯、玉米、雞蛋等食材，也角逐「天下第一大窯」、「天下小小窯」、「造型創意窯」等殊榮。
草屯鎮長簡景賢今天也捲袖下田，與大小朋友合力堆窯，一起重溫兒時懷舊回憶，他說，和三五好友、家人在收割後農田「焢窯」是早期農家的童年記憶，因此不少家長帶孩子來體驗，也有外地遊客，而今年考量防疫，更加大各土窯間距離。
而為角逐「天下第一大窯」、「天下小小窯」、「造型創意窯」等殊榮，民眾挑選土塊並利用木材堆疊搭建土窯，現場因此出現高達1米6的大窯，也有親子合力堆出只能放進一顆雞蛋的超級迷你窯，周邊還有鄉土文化市集，現場氣氛熱鬧。
草屯鎮公所表示，活動從上午的土窯搭建，中午由北投朝陽宮二媽會贊助午餐，期間會針對各參賽窯體評分，預計下午開窯頒獎，民眾也能大啖從土窯挖出的焢蕃薯、玉米或雞蛋，盼透過活動帶民眾走進田園，讓更多人瞭解腳下踩的田地。
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